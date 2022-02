¿Domingo siete? En Argentina revelan posible embarazo de China Suárez

China Suárez hace poquito comenzó a compartir fotos con su nueva pareja, el español Armando Mena Navareño. La modelo actualmente estaría compartiendo en Madrid con el joven galán empresario, según ha compartido a través de sus redes sociales.

Ahora, después de aquella buena noticia del corazoncito de la China y la interminable polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, se sumó otro fuerte rumor; un posible nuevo embarazo.

¿Estaría escondiendo la pancita?

La bomba fue lanzada desde Argentina, específicamente de la conductora de televisión e influencer, Estefanía Berardi, en el programa de farándula «Mañanísima».

«La China Suárez ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta por qué no sube nada a las redes sociales. No se muestra de cuerpo entero. Los fans me vienen a preguntar a mí. Y comencé a investigar», inició «Estefi» respecto a la última polémicas de la modelo.

La conductora del programa trasandino agregó «Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió (a sus redes sociales) días atrás no es actual».

Asimismo, la Berardi apuntó alto y desarrolló una suposición respecto a las especulaciones de los seguidores de las China Suárez y sus últimas fotos.

«Los fans me dicen en las redes: ‘¿Estará embarazada la China Suárez que no se muestra de cuerpo entero?’. Esto de la China es una teoría, capaz me equivoco. Pero, ¿por qué no se muestra de cuerpo entero», manifestó la conductora de la «Mañanísima» según lo rescatado por La Cuarta.

La China Suárez sigue fuertemente en la palestra con esta nueva noticia. Más aún después del nuevo capitulo del «Wandagate», donde pillaron al futbolista Mauro Icardi revisando las historias de Instagram de la actriz. Aquello provocó que el delantero argentino dejara de seguir a Wanda Nara y posteriormente cerrara su Instagram.