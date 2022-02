¿El JC que le dicen? José Antonio Neme se la jugó y nombró a tres hombres que llaman su atención

José Antonio Neme hizo arder el estudio de Mucho Gusto desde muy temprano. Y es que desde tempranito comentaban la vida amorosa del actor nacional, Benjamín Vicuña.

En ese contexto, el periodista se animó y lanzó tres nombres de figuras masculinas famosillas que le atraen actualmente.

¿Un atractivo que le gustaría conocer?

«Hay tres hombres que me llaman la atención, tienen un atractivo que me gustaría conocer. Uno es Benjamín Vicuña», inició el comunicador que obviamente comenzaría con el galán nacional, aprovechando que comentaban su vida sentimental.

El actor ya no esconde su amor por la argentina de 32 años, Eli Sulichin. La relación con la conocida de su ex esposa, Carolina «Pampita» Ardohain, va viento en popa. Y claramente el cahuín no fue indiferente para Neme y su compañera, la animadora Diana Bolocco.

El segundo nombre es alguien más cercano a José Antonio Neme, ya que el periodista nombró a César Díaz. El indicado sería el productor del canal y apuntaría a un juego interno del animador. Pero ninguno de los dos nombres llamó tanto la atención como el último aludido.

Julio César Rodríguez fue el tercer indicado por el comunicador y tras la sorpresa de Diana Bolocco, explicó su decisión por el «JC que le dicen».

«Pero con respeto lo estoy diciendo, tiene un atractivo con las mujeres. Julio debe tener un don, ha tenido una vida amorosa interesante», señaló el periodista según revelo Publimetro.

Pero el argumento no quedó ahí, ya que José Antonio Neme añadió «tiene un lado súper sensible que conecta con los dolores del alma».

Para cerrar el entretenido sinceramiento del comunicador, Diana Bolocco le consultó con cual de los tres aludidos él prefería para tener una cita. Allí fue donde José Antonio Neme fue consecuente con lo expuesto anteriormente y marcó su preferencia: «Yo creo que Julio».