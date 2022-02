En Radio Activa «nada nos detiene»: Anita Córdova

Este miércoles vivimos una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Revisa la entrevista completa:

«Un emprendimiento que se arranca de lo convencional». Así calificó nuestro querido Pape Salazar el emprendimiento de Anita Córdova, fundadora de «Viajo sola y me encanta».

«Llega un momento cuando llevas trabajando muchos años en un solo lugar, con un solo empleador. Son etapas que se acaban y parten otras», inició Anita Córdova sobre su labor de periodista durante más de veinte años en Canal 13 y su posterior salida en 2014.

La comunicadora dijo que era feliz haciendo su labor en la casa televisiva, comenzó muy joven y llegó a la conclusión de que le faltaba mucho por vivir; pero a su ritmo, no en viaje viajes de vacaciones y de disfrutar de un tiempo «sabático».

En esos viajes sola, se dio cuenta que a la mujer le cuesta viajar en soledad y decidió planificar estos tipos de viajes para mujeres «mayores». Esto ya que identificó que a los hombres y a las mujeres más jóvenes, no les cuesta viajar solos o solas.

«Cuando somos jóvenes todas somos audaces; pero esa audacia se va perdiendo con los años por la cantidad de compromisos y responsabilidades que tenemos que asumir. Entonces lo que yo planteo con mis viajes, es volver a conectar a esa mujer, con esa mujer audaz que ella fue en algún momento», agregó la periodista sobre el objetivo de su emprendimiento.

Las travesías de Anita

Actualmente lleva 23 viajes acompañando a mujeres, viviendo «una experiencia totalmente distinta». En el primer viaje a la India, un primer destino «complejo» y que no es para nada recomendable ir completamente sola. Sudeste asiático, Turquía, Rusia han sido otros de los destinos; hasta que llegó la pandemia y Anita Córdova tuvo que detener sus viajes por casi dos años.

«El año pasado, tímidamente en Primavera, la pandemia me hizo mirar al país, mirar que habían lugares que podían funcionar; las llevé a Torres del Paine, la Carretera Austral y a San Pedro de Atacama», relató la periodista quien ha realizado viajes tanto en el extranjero como en tierras chilenas.

Córdova acaba de aterrizar desde México en su última visita a la Riviera Maya. Y además, adelantó a Radio Activa que está planificando el próximo viaje en Mayo, con una ruta a Egipto, con una pequeña escala de regreso en Paris.

«Tienes que elegir algo que realmente te apasiona porque este es un trabajo 24/7, donde uno no se pone horarios. A mi cuesta mucho porque me gusta y me apasiona tanto que me vuelco demasiado», declaró Anita Córdova sobre su consejo a la hora de emprender y su devoción por su trabajo.

Aquello debe ser complementado con un proyecto de vida y ser perseverante, según lo expresado por la ex periodista de Canal 13 y actual viajera por el mundo, Anita Córdova.