«Era el puente para que tuviera casas»: Anita Alvarado y su difícil vinculo con Yuji Chida

Anita Alvarado conoció al empresario japonés durante su estancia en el país asiático en los años noventa.

La vida de la ex geisha nacional con el asiático no estuvo exenta de problemas, ya que la relación estuvo marcada por las estafas y la violencia doméstica.

La compleja relación

Alvarado ya había contado en una ocasión que había conquistado a su ex esposa por su personalidad «caprichosa, orgullosa y peleadora». Eso debido a que la mujer japonesa representaba todo lo contrario. Incluso detalló que ganaba entre tres a cuatro millones de pesos.

Ahora además, reveló que cuando conoció al empresario japonés no tenía ningún interés; pero en su labor de servicios sexuales tuvo que desistir y aceptar relacionarse con Yuji Chida.

«Yo dije que no quería, me caía mal, pésimo, pero como no había quién lo atendiera, tuve que hacerlo. Al rato, dándoselas de macho, me invitó a comer», expresó la ex Geisha según indicó Radio Pudahuel.

La actual emprendedora comentó una característica de Yuji Chida que le habría estado advirtiendo los posibles problemas del futuro; era mucho de ostentar su dinero.

«Andabas con buenas pintas, relojes caros, zapatos elegantes y daba propina hasta por si acaso, cosa que no se acostumbra en Japón. Y la primera vez que salimos de día, me llevó a comprar ropa. Me vestí de pies a cabeza», expresó Anita Alvarado.

La mujer de 49 años también se refirió a los momentos que tuvo que ser parte de los movimientos fraudulentos y las agresiones de Chida.

«Yo era el puente para que tuviera casas, propiedades, empresas, lujos, porque me traspasaba fondos a mí y así sus estafas podían pasar inadvertidas», manifestó la emprendedora sobre la gran razón por la que regresó a Chile en los noventa.

«Me defendía, me paraba de uñas. Era muy celoso y no me dejaba compartir con mi familia», añadió la ex geisha nacional respecto a la violencia de todo tipo por parte de su ex esposo.