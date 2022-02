¿Hubo romance? Alison Mandel reveló la verdad tras video con Nelson Mauri

Fue a fines de noviembre cuando Alison Mandel rescató un desconocido momento televisivo junto a Nelson Mauri. En el video ambos eran parte del emblemático programa juvenil de TVN.

La comediante publicó un registro en sus redes sociales en donde se le ve en el programa Rojo Fama Contra Fama de TVN junto al conocido bailarín.

El registro data del año 2003, y se ve cómo la producción del programa intentó “inventar” un romance entre Alison Mandel y Nelson Mauri, luego que le actriz pretendiera entrar al programa.

“Yo hice un casting para Rojo, no pensé que iba a quedar y fui quedando y quedando y avanzando hasta que quedé de finalista y tuve que saber entrar al programa”, contó la ex Club de la Comedia en una publicación compartida en noviembre de 2021.

“Sin duda era de las que peor bailaba (justo mi generación era con Cristian Ocaranza que baila como los dioses) y efectivamente Nelson Mauri fue muy agradable y hospitalario”, recordó entonces.

Revisa aquí el registro:

¿Existió un romance entre Alison y Nelson?

Fue a este momento al que se volvió a referir la comediante tras ser invitada al programa Socios de la parrilla, espacio que es conducido por su esposo y colega, Pedro Ruminot, y por Jorge Zabaleta además de Pancho Saavedra.

En esa conversación a la que también fue invitada Daniela “Chiqui” Aguayo; Alison aclaró que su relación con Nelson “no fue un tongo ni un romance”.

“Cuando yo entré a Rojo él fue muy agradable, buena onda y hospitalario, yo creo que era la única persona que me hablaba en Rojo. Pero romance, nada, porque tenemos gustos distintos… o los mismos”, dijo Alison Mandel en el programa de Canal 13.

Hay que señalar que, finalmente, Mandel no entró al programa de talentos de TVN. “En los programas juveniles de esa época los participantes quedaban inestables psicológicamente yo los entendía y los entiendo hasta el día de hoy. Yo sólo estuve un mes y lloré otro mes haciendo como que no me importaba…”, expresó.