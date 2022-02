Izkia Siches se defendió de ataques por ir a comprar al mall: «No renunciaré a nada»

En una polémica de aquellas se vio involucrada a la próxima Ministra del Interior, Izkia Siches. Quién fue «funada» en redes sociales tras ser encontrada comprando en un reconocido mall capitalino; lo que generó la indignación de la oposición al futuro Gobierno de Gabriel Boric.

Por medio de Twitter, los comentarios contra la próxima jefa de cartera se masificaron. Especialmente por la asistencia de la autoridad al Mall Casa Costanera, que está ubicado en el sector oriente de la capital. Si hasta el senador Luciano Cruz Coke le lanzó algunos palitos, tratándola de «doble estándar».

Sin embargo, fue la misma Izkia Siches quién decidió salir al paso de las críticas y explicó las razones por la que habría asistido a ese centro comercial. Asegurando que para su rol de madre y mujer es mucho más cómodo poder probarse las prendas (que comprar a ciegas), situación que en ese lugar si es posible.

“En las próximas semanas tengo 2 matrimonios y estoy muy entusiasmada pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda. Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mi y para #BabyKhala”, inició en su Instagram la futura ministra.

“Por la pandemia no he ido mucho al mall, para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda más cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente”, señaló Izkia Siches.

Se defendió de los mala leche

“Me levante tempranito y me fui a #CasaCostanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica. Me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de wawas y un h&m que está casi vacío. Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por internet, no he tenido buenas experiencias”, confesó Izkia Siches.

“Próximamente seré ministra del interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el super o en la calle para que se vayan acostumbrando”, añadió.

“Dicho eso… ahora lo que todos/as me han preguntado: Que me compre? Unos vestidos para mí, unos para Khala (a ella si le puedo comprar x internet), una chaqueta de mezclilla lolein, unas poleras para volver a usar jeans y calzones de NO Mamá”, agregó Izkia Siches, mostrando fotos de los productos y generando diversas reacciones.