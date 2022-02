Julia Vial reaccionó molesta ante viral de Carabineros: “¡Para qué mierda están!”

Repudio generalizado causo el video viralizado durante este jueves, en el que se ve a un funcionario de Carabineros agrediendo físicamente a una mujer. Ante lo fuerte del registro y las diversas informaciones al respecto en Hola Chile entrevistaron a la afectada, generando una reacción en Julia Vial.

La conductora del programa de La Red expresó toda su molestia contra Carabineros, especialmente después de escuchar el relato de la mujer que fue agredida en San Miguel.

Fue por esta razón que Julia Vial decidió realizar una potente reflexión respecto a lo ocurrido. «La historia es muchísimo peor de lo que se viralizó. Cuando sale Carabineros diciendo que no es en Pitrufquén… Estamos hablando de una mujer con otra señora, que iba con bastón, con artrosis en la cadera a hacer una denuncia de Violencia Intrafamiliar que éste carabinero dice que no se toman en las comisarías”.

Pero eso no fue todo porque subió el tono y arremetió: “¡para qué mierda están!… mas encima termina agrediéndola… entonces esto es el mundo al revés”, dijo.

“Y la actitud de ese Capitán, al escuchar a dos mujeres que han sido mechoneadas y maltratadas por uno de sus filas, lo primero es escucharlas, no tratarlas mal”, expresó bastante molesta Julia Vial.

“Eso es lo mínimo que se espera de los funcionarios de esa institución cuando uno va a poner una denuncia de Violencia Intrafamiliar… no que te terminen agrediendo allá”, cerró la conductora de Hola Chile.

El relato de la afectada

La mujer, identificada como Roxana, aseguró ser funcionaria del hospital Exequiel González Cortés mientras entregaba su testimonio al programa Hola Chile. Asimismo, aseguró que el 7 de Diciembre de 2021 fue a poner una denuncia a «la 12º comisaría y la verdad es que este caballero dijo que ahí no se hacían ese tipo de denuncias y que nos fuéramos, diciendo a la guardia que nos echaran».

La denuncia que Roxana iba a realizar en cuestión era una por violencia intrafamiliar. «Yo le insistí y me dijo que iba a quedar en calidad de detenida. Le dije ‘muy bien, quedo en calidad de detenida, pero usted también tiene que quedar detenido porque usted me está agrediendo a mí, no yo a usted’».

«Le dije ‘como ciudadana tengo derecho a poner denuncias y lo que sea acá en la comisaría’. Él, a viva voz, dice ‘aquí nadie va a poner denuncia porque esta es mi casa y en mi casa mando yo’. Yo le dije ‘esta no es su casa, es un lugar público donde yo vengo a poner una denuncia’».

El relato continuó, con la funcionaria asegurando que: «este tipo empezó a tironearme y me llevó hacia una sala. Después me sacó de ahí tiroteándome, me llevó hacia un lugar donde me empezó a ahorcar (…) Me tenía en el aire tomada del cuello (…) De la desesperación, le tomé la camisa y le volé un botón».

La señora aseguró que si bien la agresión del hombre fue brutal, está feliz de que hubieran testigos para que echaran «a ese señor de la Institución». Asimismo aseguró que los otros funcionarios se portaron «un 10» con ella.