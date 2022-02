Mauricio Israel tras su regreso a la TV: «Ya no soy el mismo»

Comienza la cuenta regresiva, para que el hijo pródigo de la tevé chilena, Mauricio Israel, vuelva a la pantalla chica. Lo hará liderando la nueva temporada de un programa deportivo del canal TV+.

El comunicador será el rostro de Círculo Central donde estará junto a Felipe Bianchi y Marco Sotomayor. Junto a ellos, analizará el fútbol nacional y también las alternativas de la Roja rumbo a Qatar; en lo que será su gran retorno a la pantalla luego de un complejo pasado donde abandonó el país por millonarias deudas.

Por eso, su vuelta sorprende. Y de eso conversó Mauricio Israel con El Mercurio, donde comentó parte de lo que siente con esta resurrección laboral en TV+.

Ha cambiado

Recordemos que Mauricio Israel se convirtió en un personaje de lo más polémico luego de que el año 2008 dejara Chile por problemas con bancos, empresas y personas a las que les debía dinero, y por la que incluso se emitió una orden de captura internacional en su contra.

Y ahora regresa luego de un periplo por lugares como Israel y Miami, donde se mantuvo durante todo este tiempo.

“Esto es como volver a mis raíces, yo partí como periodista deportivo y estar en Círculo Central es un déjà vu muy lindo que me permite reencontrarme con el público”, reveló el exrostro de Mega sobre su retorno.

Y agregó que “hay al menos dos generaciones que ni siquiera me conocen y nunca me han visto en la tele”.

El comunicador indicó que “ahora tengo 60 y no 40 años. Ya no soy el mismo, tengo otras experiencias y no voy a llegar a pontificar, sino a opinar y hacer comentarios de una forma más tranquila”.

Respecto a sus problemas económicos, reveló que “no fue la mejor decisión haberme ido del país, pero ya solucioné mis problemas hace mucho tiempo y en Chile tengo que seguir demostrando que no soy un fugitivo”.

Y que “el trato que yo recibí fue violento, se inventaron muchas cosas. Dijeron que yo me había casado para tener la ciudadanía israelí, que estaba sembrando papas… al final se me abrieron otras oportunidades y me fui quedando afuera”.

Incluso, expresó que pagó todas sus deudas. “Se pagó cuando se remató mi casa en La Dehesa”, dijo, manifestando que “si yo hubiera tenido algún problema, no hubiera podido darme vueltas por el mundo como lo he hecho en estos años”.

De esta forma, Mauricio Israel prepara su desembarco en Chile, y su gran debut, que podrá verse el próximo 6 de marzo a las 22.30 horas por las pantallas de TV+.