Patricia Maldonado se refirió al caso Tonka Tomicic y Parived: «Qué cagazo más grande»

Una que no quedo ajena a la polémica de Tonka Tomicic y su esposo Marco Antonio López, más conocido popularmente como Parived, es Patricia Maldonado.

La opinóloga se refirió al caso joyas en su programa «Las Indomables», donde comparte micrófono con Catalina Pulido. “Qué cagazo más grande que está pasando. A ver, voy a ser muy responsable en lo que voy a decir. Yo no tengo por qué hacerme responsable de algún hecho ilegal que cometiera mi marido. Yo no me hago responsable”, dijo, poniéndose en el caso de la ex animadora de Bienvenidos.

Por otra parte, Patricia Maldonado aseguró que, “si él comete un acto ilegal, pues que lo pague. Y si ese hecho me involucra a mí, como nombre, y hace que mi nombre se vaya a la cresta, que agarre sus cositas y se vaya”.

“Si no pensó en mí para hacer un acto ilegal, el cariño vale como las bolas. ¿O no? Es una cosa personal, ah. Cada persona reacciona como estime conveniente”, aclaró la ex panelista de Mucho Gusto.

Finalmente, Patricia Maldonado recalcó que, “yo no podría aceptar ni permitir, porque soy una vieja jodida y lo fui siempre”.

“Si te quieren tanto y te aman tanto, cómo un hombre se va a meter en un forro así, sabiendo que tu mujer es conocida, es famosa”, concluyó sobre el caso de Tonka Tomicic y Parived.

Problemas entre Tonka y Parived

Según comentó la periodista Mariela Sotomayor, Tonka Tomicic y Parived estarían bien alejados. “Yo tengo entendido que ellos están bien distantes”, soltó Sotomayor.

Y agregó que “Tonka este último tiempo habría tenido algunas conversaciones con personas bien cercanas a las cuales les habría revelado que hay ciertas cosas que se dice que ella sabía y que ella no sabía, desmarcándose un poco del tema de las denuncias que se han hecho contra Parived”.

Mariela señaló que “ahora, cuando tú tienes a dos personas que son pareja, que se han vendido como la pareja 10, como la pareja mística, la pareja espectacular; es difícil salir de ahí y aún más cuando tienes a personas diciéndote ‘oye, yo hice un trato con Tonka, con su marido al lado, donde ella escuchaba perfectamente de dónde venían estas joyas y todo los demás”.

Incluso, Sotomayor y el panel confirmaron otra llamativa información: la pareja estaría enfrentando todo este proceso legal con abogados separados.