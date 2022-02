¡Mucho power! La ocurrente cábala de Sergio Lagos en Aquí se Baila

Sergio Lagos se vio sorprendido en Aquí se Baila, ante la «denuncia» del participante Felipe Ríos. El actor bailó «Eres exquisita» de Los Ramblers, junto a su pareja Paloma Schneider.

Después de la presentación, Ríos entregó sus argumentos y el director del programa pasó a mostrar un curioso video del animador.

La cábala del animador

«Están pasando cosas raras en los camarines, en los pasillos. Por Whatsapp me llegan algunas informaciones super extrañas», declaró en primera instancia el actor Felipe Ríos.

Pero a pesar de lo que muchos creían, sobre una posible nueva polémica de los participantes o del jurado del programa, se equivocan. Ya que se trataba de un divertido registro de Sergio Lagos caminando en ropa interior por los camarines y pasillos del canal.

«¿Tamos listos? ¡Tamos listos! ¡Vamos! Vamos muchachos, llegó el momento», gritaba eufórico el animador en un divertido video caminando en «boxers», por un pasillo de Canal 13.

El registro sorprendió e hizo reír al jurado presente, mientras que el animador también se vio asombrado con lo realizado por el actor Felipe Ríos, pero también se lo tomó con humor.

«Acá todo el mundo luce como puede (…) Solo para mi defensa debo decir que es una cábala. Porque yo me paseo en pelotas aquí en canal hace larga data. Entonces cuando estamos ad portas de iniciar un capítulo…», manifestó el animador interrumpido por la jurado Fran García-Huidobro.

«Señor Lagos, disculpe que me meta. Yo trabajé mucho rato con usted acá en el 13 y nunca lo vi en pelotas. Entonces la cábala no me toca a mi tampoco», expresó la Dama de Hierro que contradijo a la revelación del animador.

Para cerrar el momento de distensión y proseguir con la competencia, García-Huidobro terminó el tema diciendo «Pensé que teníamos confianza. Lo suyo es una gran mentira permanente», concluyó dirigiéndose al animador.