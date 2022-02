¿Solteroski? Revelan el actual estado civil de Daniel Fuenzalida

Daniel Fuenzalida es uno de los más minos de la 92.5, por eso sabemos que varias fanáticas andan pendientes al estado civil del locutor de Central Radio Activa.

Sin embargo, sobre esta información su amigo íntimo, Sergio Rojas, reveló en su programa Qué te lo Digo, la verdad sobre la vida amorosa de nuestro «Huevito».

Es que si bien se sabe que Daniel Fuenzalida anda de vacaciones, lo estaría haciendo en solitario, ya que le puso fin a su romance. «Daniel se fue de vacaciones durante dos semanas. Y entiendo que se va a ir solo. Solo eso les quiero decir. No puedo (contar más), porque después me retan a mí en el programa…», soltó Rojas.

De inmediato, Hugo Valencia respondió sorprendido que «está claro, gente, que nosotros no somos tontos y al parecer Daniel Fuenzalida terminó su relación amorosa», tras esto, Sergio lo confirmó: «sí, amigo. Terminó».

«¡Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de ti! Ay, amigo, por la cresta. Este hombre salió más duro, salió duro de casar», dijo Sergio sobre la vida amorosa de Daniel Fuenzalida.

Un alma libre

Según relataron los periodistas, Daniel Fuenzalida al parecer «no es fácil de llevar, no es una persona… Tiene su temperamento. Además que uno cuando está solo, cuando uno ya es mayor y no está casado…», dijo Rojas, agregando que «imagínate un hombre que está acostumbrado a vivir solo, con sus perros, como una suerte de Neme heterosexual, obvio que es súper complicado encontrar a alguien que te aguante todas las mañas pues. Si no es fácil, no es fácil, amigo».

Finalmente, Sergio Rojas cerró el tema diciendo que «yo lo que sé es que terminó nomás, porque Daniel Fuenzalida tiene sus tiempos. Tú sabes que a él le gusta ir a recorrer. Él, para sus vacaciones toma el vehículo y emprende rumbo sin saber a dónde. Solo sale en el auto, no sabe a dónde va. Igual es raro».