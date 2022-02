Yamila Reyna disparó contra «Aquí se Baila» y criticó falta de profesionales

Yamila Reyna se refirió en los últimos días a la intervención médica de su perrito «Ernesto». Esto debido a que el lomito tenía que someterse a una importante operación este lunes 31 de enero.

La actriz recibió todo el apoyo de sus más de 500 mil seguidores tras la intervención de su perrito. En ese contexto, aprovechó el vuelo y lanzó una crítica al programa de baile de Canal 13, «Aquí se Baila».

El inesperado cuestionamiento

«Mientras estoy de enfermera cuidando a Ernes veo ‘Aquí se Baila'», inició la comediante después de mostrar todo el apoyo de sus seguidores a su perrito Ernesto.

Con una foto del logo del estelar televisivo agregó «y me pregunto porque así como ingresan personajes que no son bailarines profesionales (y que igual está bueno porque es pega), ¿por qué no ingresa bailarines de los talentosos que hay en Chile y que también son reconocidos».

Pero la opinión de Yamila Reyna no quedó ahí, ya que instaló la pregunta de «¿por qué no esta Leticia Zamorano?» e invitó a sus seguidores a manifestar su punto de vista.

Cabe recordar que Zamorano es una conocida bailarina y coreógrafa profesional, quien participó en tres ediciones de Rojo de TVN entre 2003 y 2005. Y hablando del programa de talentos, actualmente realiza clases de baile junto a la ex «Cocotera», Maura Rivera. Ambas son directoras del programa FAMS (Feminidad, actitud motivación y seguridad).

Despedida de Bailando por un sueño

La actriz y comediante participó el anterior estelar de baile de Canal 13, «Bailando por un sueño», animado por Martín Cárcamo y que fue cancelado en 2020 por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

«Nos tuvimos que despedir obligados por esta puta pandemia y por todos los que criticaron, pero que igual nos miraban cada noche. Nunca entendieron que nuestro único objetivo era ayuda a más de 16 familias que esperaban nuestra ayuda», manifestó Yamila Reyna en un largo desahogo tras el fin del programa de baile a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que «Aquí se baila» cuenta con 18 famosillos junto con sus respectivas parejas, por lo que en el último capítulo se optó por tomar medidas preventivas ante el alza de contagios de Covid-19.