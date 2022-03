A todo cachete: Laura Prieto comparte osada postal en bikini

La modelo Laura Prieto dejó babeando a sus seguidores con la última foto que subió a sus redes sociales. Y es que la modelo uruguaya está aprovechando al máximo los últimos días del verano.

En un post de su Instagram, Prieto comentó: «Verano no me des la espalda jajjajajaja», junto a una postal que dejó poco a la imaginación en la terraza de un hotel. En esta la podemos ver luciendo un revelador bikini negro.

Algunos de los comentarios que recibió fueron: «Qué estupenda», «estás más regia que nunca» y «toda una diva».

Mira la postal a continuación:

Laura y el amor propio

Según reportó FM Dos, hace pocos días que Laura Prieto compartió un inspirador mensaje de amor propio. Y es que la ex chica reality se encuentra es su mejor momento en todos sus planos.

La influencer explicó: «Tu cuerpo es perfecto, como sea va marcando tu historia. Yo amo el mío, lo cuido y lo acepto, es mi templo».

Asimismo, Prieto agregó: «Este año aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana. El cambio ocurre cuando cambias tus hábitos, pequeñas acciones que vamos haciendo día a día. Entrenar, no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto me lo doy… no sentir culpa!«.

Mira acá la postal con la que acompañó su reflexión:

Por otra parte, con respecto a su vida sentimental, Laura Prieto está soltera y tranquila. Aunque en septiembre del 2021 había presentado oficialmente a su pololo, Laura Prieto confirmó el quiebre en febrero de este año.

«¿Estás soltera?», le preguntaron en un dinámica de preguntas vía Instagram Stories. «Sí! Dándole con todo a mis verdades amores: mi hija, trabajo, mascotas, amigos y seguidores. Ellos son mi pilar fundamental», comentó la influencer de 36 años en esa ocasión.