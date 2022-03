Adiós a la barba: Ben Brereton sorprendió con nuevo look en su Instagram

Ben Brereton Díaz nos tiene esperanzados a todos de que podrá llegar a fines de marzo. La selección chilena de fútbol tendrán dos partidos claves para ver si clasificará al Mundial de Qatar 2022. Pero una esguince de tobillo preocupó a todo el país, ya que el talentoso delantero se perdería los partidos de la selección.

Es por eso que el delantero hace todo lo posible para llegar a los partidos contra Brasil y Uruguay, el 24 y 29 de marzo respectivamente.

Aunque mientras el futbolista se recupera físicamente, también tiene otras actividades. Esto ya que el futbolista firmó su cuarto contrato publicitario desde que debutó por Chile y sorprendió con un entretenido «mostacho».

Sigue haciéndola de oro

El goleador de la selección chilena y los «Rovers» de Inglaterra, se aseguró otros ingresos para su bolsillo. Esta vez de la mano del banco Scotia. Y es que aparte de lo querido a nivel nacional, el futbolista posee más de un millón 400 mil seguidores en su Instagram.

«A Ben Brereton lo vemos como un símbolo bastante transversal en Chile al representar el optimismo en la Selección. Es una cara fresca, distinta», aseguró Marjorie Chejin, senior manager de marketing de Scotia en conversación con LUN.

Además, Chejin no quedó ahí y destacó la colaboración de Brereton Díaz. «Todo fue bastante fluido, rápido, ninguna exigencia. Incluso Ben se cortó el bigote», añadió.

Con eso podemos confirmar que la carita afeitada de nuestro querido Ben no es «photoshop» y que de verdad se la jugó por su nuevo contrato publicitario. Pero las imágenes del nuevo look del delantero no quedaron ahí.

Bradley Dack, mediocampista del Blackburn Rovers, un compañero bastante cercano a Brereton Díaz, compartió una historia con una foto del futbolista nacional. Pero esta vez, sin su característica barba.

Ben Brereton sigue dando que hablar. Y es que el querido delantero nacional mueve masas, por su compromiso total con la selección chilena. Porque a pesar de las pocas esperanzas que hay de verlo a fines de marzo con La Roja, el futbolista quiere volver a trotar este viernes o el próximo lunes.