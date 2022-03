«Tengo la variante ómicron»: José Luis Repenning reveló detalles de su contagio de Covid-19

José Luis Repenning hizo noticia hace un par de semanas después ser vinculado de forma amorosa con su ahora ex compañera, Priscilla Vargas.

Ambos comunicadores se encontraron en sus vacaciones por Tongoy, enfatizando su gran amistad en redes sociales; pero no faltaron los rumores sobre una posible relación. Repenning se aburrió y soltó la firme en Así Somos de La Red.

«Me han vinculado románticamente con compañeras de trabajo. Ha sido muy fome (…) Me da lata por mis compañeras y sus familias, y mis hijos», declaró el lector de noticias de Mega.

Para más remate, el comunicador volvió de sus vacaciones y se contagió de Covid-19. Además, tuvo que sobrellevar en ese estado la partida de su amiga y compañera de trabajo a otra casa televisiva.

En ese contexto, Repenning se contactó con su ex compañero en Mega, José Miguel Viñuela a través de las clásicas transmisiones de Instagram del ex animador del Mucho Gusto.

Su experiencia con Covid-19

«Había una especie de resfrío que tenían mis niños que les duraba, era como un malestar que le duraba una tarde. No me alarmé, porque pensé que si no tenían fiebre no era nada nada», inició el periodista.

Además, José Luis Repenning aseguró que un día estaban mal del estomago, se veían decaídos y al otro día se recuperaban.

«Ahora todos tenemos el virus, tengo la variante Ómicron, estuve un día y medio con fiebre, que sobre los 40 años se pone muy desagradable», añadió.

Asimismo, el periodista de 44 años aseguró que ahora está mejor, y que solo había estado con fiebre y congestión nasal.

«Estuve mal una noche, y un día y medio, pero ahora me siento súper bien, impeque», concluyó.

