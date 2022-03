«Necesitaba dar el siguiente paso»: Las palabras de Priscilla Vargas tras arribar a Canal 13

La periodista de 43 años, Priscilla Vargas, remeció Mega después de dejar el canal tras de 20 años de trabajo.

La comunicadora fue despedida por sus colegas en la casa televisiva y subió un emotivo video a su Instagram.

«Después de 20 años me voy de Mega», inició el video de despedida en su red social por los pasillos de su ahora ex canal.

«Me voy muy emocionada pero también con una sensación de valentía porque la verdad es que no es fácil», continuó la periodista destacando el cariño por sus «mejores amigos» en el canal y agradeciendo a toda la gente por su sintonía.

El nuevo desafío

Este martes pisó por primera vez la casa televisiva de Inés Matte Urrejola, pero ahora en su primer día de trabajo. Esto para comenzar a planear su nuevo desafío como conductora de la nueva temporada de «Aquí somos todos» de Canal 13.

«En el canal sabían cinco personas de la oferta que me había llegado de Canal 13 y que me iba finalmente. La decisión la tomé hace unos días y nadie contó nada menos mal», aseguró Priscilla Vargas en conversación con LUN.

La ex periodista de Mega aseguró que la oferta le llegó en enero, antes de irse de vacaciones. Algo demasiado reciente.

«Siento que necesitaba dar el paso siguiente después de 20 años. Las oportunidades se presentan una vez en la vida. Pensaba también que podía ser un super aporte al programa, la sencillez y los atributos humanos la gente los valora», añadió.

Priscilla Vargas contó que fue muy difícil hacer su último noticiero, pero que se pudo sacar adelante. Además, de que José Luis Repenning era uno de los cinco que sabían y que su ayuda fue fundamental para tomar la decisión, tras encontrarse en Tongoy en plenas vacaciones.

«Cuando me contó más detalles ella estaba fascinada y yo no sabía mucho que hacer porque no quería que se fuera, pero al final uno ve su crecimiento y creo que era muy buena opción», comentó José Luis Repenning cuando su ahora ex compañera le entregó más detalles de su oferta laboral.

«Yo sé que la va ir bien y ella a saber sacarle jugo a toda su experiencia y empatía con la gente», agregó el periodist de su sobre la triste partida su querida amiga.