Mamá de Tomás Bravo emociona con mensaje: «Hoy mi bebé ya estaría en su primer día de clases»

Este miércoles 2 de marzo es el ingreso oficial a clases; por lo que muchos papitos están más que chochos compartiendo fotitos de los primeros días de sus hijos y lo orgullosos que están.

Y a raíz de esta fecha, Estefanía Gutiérrez, mamá del pequeño Tomás Bravo -quien fue encontrado muerto tras ser visto por última vez junto a su tío abuelo-, compartió un emotivo mensaje en relación a esta importante fecha.

Para comenzar, la joven escribió en una historia de Instagram: «Hoy mi bebé ya estaría en su primer día de clases, cursando prekinder».

Siguiendo por esta línea, la mamá de Tomás Bravo agregó que «cada fecha duele, como todos los días, pero hay momentos que invade más el dolor».

«Solo desear un buen año escolar para cada niño, padre y docentes. Sé que es difícil por todo lo que está pasando, pero no hay nada mejor para una madre o padre que ver a sus hijos crecer y construyendo su futuro» cerró.

El aniversario de la desaparición de Tomás Bravo

Se debe mencionar que solo unos días atrás se conmemoró el primer aniversario desde la desaparición de Tomás Bravo, en un caso que tuvo en vilo a todo el país hasta su lamentable desenlace.

En la triste fecha, Estefanía conversó con La Cuarta, donde señaló que «Después de un año todavía no hay nada certero, no se ha encontrado ninguna prueba para culpar a mi tío, porque también se dijo que él fue, que lo llevó para allá, pero resulta que los tiempos no cuadran. Mi hijo nunca estuvo acá durante esos días. Imposible. Hubo personas buscándolo con drones, rescatista de todo tipo, de muchas partes, hasta perritos llegaron acá».

«La verdad es que uno nunca pierda la esperanza. Sobre todo una mamá. A veces es muy difícil, es muy complicado, pero no me he dado por vencida y voy a seguir en esa postura porque es mi hijo el que se fue. No me voy a cansar hasta hacer justicia» afirmó.