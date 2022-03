Adriana Barrientos llamó la atención en el Lollapalooza con curioso atuendo

Este fin de semana pasado se llevó a cabo el Lollapalooza 2022; con la participación de diferentes artistas que hicieron bailar a todos los asistentes. Sin embargo, la cartelera musical no fue la única cosa que se robó las miradas; porque Adriana Barrientos sorprendió con un look que dejaba poco a la imaginación.

El particular look que «La Leona» lució en el Lollapalooza no dejó a nadie indiferente en redes sociales. Todo porque estaba luciendo un enterito marca Gucci al interior del Parque Bicentenario de Cerrillos. De hecho, a lo largo del fin de semana Barrientos usó constantemente el mismo atuendo.

Si bien barrientos recibió muchos elogios por parte de sus seguidores en redes sociales; muchos otros la criticaron por el atrevido atuendo que quizá, fue un desacierto en el contexto del festival musical.

Algunos de los comentarios, según reportó La Cuarta, fueron «se te perdió la playa», «se ve regia pero para estar en la playa»; «regia, pero mucho. A veces menos es más»; «estupenda, pero creo que no estás en edad para esas cosas».

Adriana Barrientos denuncia clínica por Instagram

Un incómodo momento vivió Adriana Barrientos cuando se sometía a un procedimiento médico en la Clínica Las Condes. Así lo evidenció por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La modelo se encontraba en la reconocida clínica, ya que se iba a realizar una endoscopía, para realizarse chequeos médicos. “Aquí estoy, qué nervios hacerse exámenes y cosas. No quiero pasar nunca más por esto. Gracias a todos por sus mensajes de cariño”, señaló la «Leona», antes de vivir un confuso momento con un médico de la clínica.

Fue en ese momento cuando se ve como un enfermero entra a la habitación donde estaba Adriana Barrientos, con el fin de cobrarle algunos dineros pendientes. “Pésima atención en @clinicalascondes! Mi isapre cubre todo los gastos por suerte. Insólito la aparición de este sujeto en mi habitación!!”, comentó.