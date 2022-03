Angélica Sepúlveda saca aplausos con foto en bikini

Bastantes años lleva fuera de la televisión Angélica Sepúlveda, esto tras su paso por varios reality. Pero de todas formas tiene un leal grupo de seguidores que siempre están atentos a todo lo que publica.

Y es en este contexto que la chiquilla encantó a su público en Instagram, luego de que compartiera varios registros de lo que han sido sus vacaciones en nuestro país. Pero esto no es todo, ya que también aprovechó de compartir algunas reflexiones de su situación actual.

Aunque este fin de semana, Angélica Sepúlveda dejó la grande al compartir una destapada postal en un bikini en tonos rosados, que la llenó de aplausos y piropos por lo regia que se lució posando.

«Vibrar en positivo 💖🌞🌈🌐. Ommmmm sai Ram 💖💫 #happyday #energiapositiva #universo #altavibracion #abundanciainfinita #YoSoy #equilibrio #armonia #carpediem #gotasderocio #hooponopono» escribió para acompañar la postal.

Angélica Sepúlveda y su última relación

Tiempo atrás Angélica Sepúlveda reveló que no lo había pasado para nada bien, ya que ella misma reveló que su nueva pareja le había puesto el gorro durante casi toda su relación.

«El viernes era día de mucho trabajo en el campo para mí, pero aún así me organicé y llegué donde el que ha sido el amor de vida (…) Hicimos un pequeño asado con un amigo de él, como siempre, después de varias copas de alcohol la verdad se asoma» escribió.

«Comencé a limpiar y ordenar la casa…. Sorpresa, muevo un par de cosas y aparece ropa de mujer, por otro lado maquillaje escondido, detrás de unas cajas un alisador de pelo, abro el clóset de otra habitación y ups: más ropa de mujer».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Angélica Sepúlveda remató: «Vivía con una mujer hacía meses, y por otro lado estaba conmigo, no lo podía creer, lo miré mientras dormía y recordé lo cara de raja que era cuando me repetía que esa mi casa. Que solo me amaba a mí, que jamás me mentiría, que nuestro vínculo de tantos años (26) nunca se rompería».