Britney Spears se lanza otra vez contra su familia: «Quiero justicia»

Britney Spears se ha mostrado muy contenta a través de su Instagram, principalmente. Y es que se ha mostrado liberada, compartiendo fotos y videos de sus paseos con su pareja y prometido, el actor y personal trainer Sam Asghari.

También ha ocupado en varias ocasiones su red social de casi 40 millones de seguidores, como tribuna para descargarse contra su familia. Especialmente contra su padre, Jamie Spears, tras el #FreeBritney. Además, de los constantes palitos a su hermana Jamie Lynn Spears, por la publicación de su libro, «Cosas que debí haber dicho».

Su más reciente desahogo

«No he terminado, quiero justicia y no me detendré hasta que se haga algo con los que me hicieron daño… ¡Y si me hicieron daño! Este es un mensaje para todos los que han sido amenazados en su vida… ¡No estás solo!», escribió la interprete de «Toxic» en una publicación de su red social eliminada más tarde.

Además, según pudo rescatar Publimetro, la Princesa del Pop aseguró que siempre dio todo ella misma; pero su «esfuerzo y disciplina», todo fue tirado a la basura por su familia.

La razón de la eliminación del post

«Lo borré todo porque a la gente no le gusta la verdad y la verdad es que a mi también me cuesta», explicó la cantante estadounidense a través de otra publicación en su Instagram.

Además explicó el simbolismo de las tres fotos que había publicado; la estrella de David, una iglesia en Roma y una captura de Australia.

«La iglesia simboliza la unión, la igualdad, y un lugar para vivir libremente y adorar como uno elija. La estrella representa la rectitud y tu ser superior, para tener los derechos de vivir como te plazca; honestamente, no sabía que era una foto de Australia, pensé que era de Londres», detalló la artista de 40 quien corrigió el error y expresó con humor que su sueño es vivir en la ciudad inglesa.

La Princesa del Pop subió otra publicación, esta vez que una foto que aconseja «rodearse de animales y alejarse de los idiotas», donde la interprete de «Ops! I Did It Again» agregó: «Mi familia me enseño una cosa y solo una cosa… ¡Amar a los animales!», cerró.