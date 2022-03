«No me molesta, pero es agotador»: Carola Brethauer habló de las constantes preguntas sobre Mauricio Israel

Carola Brethauer vuelve a la televisión después de casi cinco años y será de la mano de un gran desafío; será parte del programa Pauta Libre de La Red. Allí acompañará a las periodistas Mónica González y Alejandra Matus.

La periodista se refirió a este regreso después de tanto tiempo alejada de la pantalla chica. Analizó la actualidad del medio y comentó sus sensaciones ante tanta pregunta de Mauricio Israel; la comunicadora estuvo casada con el periodista deportivo entre 1999 y 2003.

El nuevo desafío

«Estoy súper contenta con este desafío, que me llegó tan tarde. Me refiero a tan vieja (48 años), pero contenta», comentó Carola Brethauer en conversación con La Hora. La periodista tuvo pasos por Chilevisión, editora periodística de Mekano, TVN y Canal 13. Su última experiencia en la tevé fue en el programa Sin Dios Ni Late de Zona Latina hasta 2017.

La comunicadora contó que la habían llamado de programas faranduleros y que en su última etapa en la televisión, pasó a un lado más serios siempre con su estilo más lúdico; pero ahora se enfrentará a temas ligados a política.

Además analizó que el cambio que ha tenido la televisión. Ejemplificó con la mutación de los matinales tras el estallido y la pandemia, y aseguró que ahora los temas son distintos. También que a pesar de la desaparición de gran parte de los programas farandulero, «el cahuín sigue siendo parte de la gente».

Las molestas preguntas sobre Israel

«Entiendo perfecto que me pregunten y no me complica para nada. Entiendo que pueda ser un poco más complicado preguntar estas cosas que son más personales», manifestó la periodista respecto a su relación con Mauricio Israel a casi 20 años de su divorcio con el periodista deportivo.

Además, aseguró que eso no implica un daño directo a ella, sino que a su marido y a sus hijos. «No me molesta, pero es agotador que te sigan asociando e involucrando, porque todo lo que digas o dejes de decir, te van a decir ‘algo hay ahí’. Y es complicado cuando tienes familia por detrás», agregó.

Carola Brethauer afirmó que ya no hay mala onda con Mauricio Israel y solo se limitó a desearle lo mejor en su regresó a la tevé.