«Cagó a Pedna»: El chascarro de Mauricio Israel que se hizo viral

La vuelta de Mauricio Israel a la televisión no dejó indiferente a nadie. Y menos ahora que el polémico conductor se mandara un chascarro de aquellos en plena transmisión de su nuevo programa; Circulo Central de TV+.

Cuando el programa estaba iniciando (y aún se veía el logo en pantalla); los conductores Marco Sotomayor, Felipe Bianchi y e Israel sobre quien se habría golpeado en sus piernas. «Con cuidado», se logra escuchar a Sotomayor.

Por otra parte, Bianchi exclamó «Aaaah. Amarilla, revisemos el VAR; puede ser roja, vamos con el VAR».

Finalmente, Israel agregó: «cagó a pedna. Uy, conchatu… que me pegué fuerte», se lamentó Israel sin darse cuenta de que estaba siendo visto por sus televidentes. Diferentes usuarios de Twitter compartieron el momento, preguntándose qué había pasado.

Mira el momento aquí:

Carola Brethauer habla sobre Mauricio Israel

Carola Brethauer vuelve a la televisión después de casi cinco años y será de la mano de un gran desafío; será parte del programa Pauta Libre de La Red. Allí acompañará a las periodistas Mónica González y Alejandra Matus.

La periodista se refirió a este regreso después de tanto tiempo alejada de la pantalla chica. Analizó la actualidad del medio y comentó sus sensaciones ante tanta pregunta de Mauricio Israel; la comunicadora estuvo casada con el periodista deportivo entre 1999 y 2003.

«Entiendo perfecto que me pregunten y no me complica para nada. Entiendo que pueda ser un poco más complicado preguntar estas cosas que son más personales», manifestó la periodista respecto a su relación con Mauricio Israel a casi 20 años de su divorcio con el periodista deportivo.

Además, aseguró que eso no implica un daño directo a ella, sino que a su marido y a sus hijos. «No me molesta, pero es agotador que te sigan asociando e involucrando, porque todo lo que digas o dejes de decir, te van a decir ‘algo hay ahí’. Y es complicado cuando tienes familia por detrás», agregó.