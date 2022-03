«Dile a la Arenita que no se meta con Karol»: Las divertidas respuestas relacionadas a «El Proyecto Adam»

El Proyecto Adam se estrenó el pasado 11 de marzo a través de Netflix y la entretenida publicidad en Chile ha causado furor.

La cuenta de Netflix Chile subió los distintos posters ubicados en el pais, con claras referencias a la cultura chilensis. En ese momento, se instó a los seguidores de la plataforma a continuar con la dinámica. Y claramente, el chileno y la chilena siempre saca su chispeza.

Adam, si viajas…

El trama de la película consiste en el aterrizaje de Adam Reed (Ryan Reynolds) en el año 2022. Él es un piloto de combate y un detalle no menor, viaja en el tiempo. Él viene desde el año 2050 y junto a su versión de 12 años, intentan salvar el futuro.

Con esa premisa, la cuenta de «Nefli» en Chile creó una dinámica entre sus seguidores, mediante la estrategia publicitaria en distintas calles de Chile.

Adam, si viajas… «al 2019 no cantes el himno durante el eclipse», «si viajas al 10 dile a los 33 que no bajen», «al 2020 cancela las vacaciones», «si viajas al 2009 compra criptos», «si viajas al 2006 no inviertas en quesitos», «al 2010 abraza fuerte a tu papá», «si viajas al 2010 escuchas los consejos de tu mamá»; fueron algunos de los ejemplos que entregó la cuenta oficial de la plataforma de streaming en Chile.

Los seguidores se motivaron, y en la publicación que hasta ahora cuenta con más de 56 mil likes, entregaron sus aportes.

«Adam, si viajas a la época de Yingo, dile a la Arenita que no se meta con Karol Dance», «Si viajas al 2011 dile a Felipito que no se suba a ese avión», «Dile a Pinilla que le pegue de puntete, siempre entra», «Adam, si viajas al 2019 diles que cocinen un poco más el murciélago», fueron solo algunos de los aportes de los hilarantes seguidores de la cuenta de Instagram.