¿El patas negras? Luz Valdivieso habría engañado a Marcial Tagle con Claudio Castellón

A lo largo de los últimos meses, el affaire de Claudio Castellón y Luz Valdivieso ha llenado portadas y paneles faranduleros.

Los aventureros tortolitos habrían comenzado su relación mientras trabajaban juntos en la exitosa teleserie vespertina de Mega, Pobre Novio.

Las noticias llegaron a poco tiempo de que saliera a la luz la separación de la actriz de Marcial Tagle; con quien estuvo casada por 20 años.

Es en este contexto que la relación sorprendió a todo el mundo; no solo por las declaraciones románticas entre ambos, que incluso mostraron su amor en un live; sino porque además han tenido algunos problemas debido al ex de la intérprete.

Las dificultades del fin de un matrimonio de 20 años

Hace unos cuantos días, los periodistas Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas contaron que Marcial Tagle le habría hecho un gran escándalo a Luz en su casa; uno que sería nada menos que por Castellón.

“Luz no estaba sola, estaba con sus compañeros de elenco de Pobre Novio, estaban celebrando el final de las grabaciones el jueves de la semana pasada. Estaban en medio de esa celebración y ahí llegó Marcial Tagle”, dijo la reportera, según reportó Radio ADN.

“Está claro que Marcial Tagle no está bien y no ha aceptado la separación. No se esperaba que Luz rehiciera su vida tan rápido, eso lo tiene mal, descolocado. No pensó que tan pronto iba a encontrar pareja y ella está súper embalada. Él está muy dolido”, agregó.

Por otra parte, la situación habría dado un vuelco porque Cecilia Gutiérrez confirmó un dato no menor: Luz le habría sido infiel al actor con su colega. “Tengo entendido que comenzaron cuando Luz estaba en pareja aún, pero ya estaban atravesando una crisis importante.

«Y en medio de las grabaciones lo conoce y empieza una relación con él”, concluyó Gutiérrez.