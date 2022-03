Francini Amaral deja la escoba en redes sociales con bikinazo

Francini Amaral, ex Axé Bahía, subió unas postales que dejaron babeando a los aburridos a poco tiempo de que se acabe la temporada de bikinazos. Se trata de una refrescante sesión junto a una piscina que dejó locos a los cibernautas.

A través de su perfil de Instagram, donde amasa más de 650 mil seguidores; la bailarina compartió unas imágenes traje de baño, junto a una reflexión relacionada al décimo aniversario del terremoto del 27F.

Amaral comentó: «es muy heavy pensar que hace 12 años atrás estaba completamente en estado de shock por el terremoto. Teléfonos colapsados; el ruido de todo quebrándose; temblores cada 5 minutos; mi cachorra pegada a mi toda asustada y mi familia mega preocupada porque no lograban comunicarse conmigo.

Por otra parte, afirmó que: «vivía en un sexto piso y cuando desperté con el temblor, me acuerdo que no lograba quedarme parada 1 segundo. Rebotaba por las paredes de mi pieza; me paré en el marco de la puerta del baño y pensé que el edificio se iba a caer».

Finalmente concluyó su relato afirmando: «dentro del pánico del momento, recuerdo haber pensado ¿cómo iba a salir de los escombros? Qué locura», concluyó Amaral.

Si bien su relato fue prolongado y profundo, sus seguidores se fijaron más en las fotos que en su historia con respecto al 27F. Según reportó La Cuarta, algunos de los comentarios fueron “Preciosa y única. Eres mi amor platónico e inalcanzable, pero te amo”, “Hermosa, yo creo que con verte la perfección existe”, “Hermosa, yo creo que con verte la perfección existe” y “Los años no pasan por ti”.

¿Qué fue de Flaviana Seeling?

Corría el año 2001, y un grupo de cinco jóvenes oriundos de Brasil tenía sus primeras apariciones en televisión. Su gracia era un nuevo ritmo bailable de su país que en cosa de segundos cautivó a los chilenos. Se trataba de Axé Bahía, agrupación encabezada por Flaviana Seeling.

El grupo estaba conformado por la blonda antes mencionada, Francini Amaral, Bruno Zaretti, Jefferson y Jociney Barbosa. Y rápidamente tuvieron una excelente recepción en la televisión nacional convirtiéndose en los fenómenos juveniles del momento.

Axé Bahía tuvo tanta buena recepción que incluso llegaron a lo más alto del espectáculo nacional, se presentaron en el Festival de Viña en el año 2002. «Yo sabía qué era el monstruo, y ahí el que se subía al escenario le iba súper bien o le iba súper mal», contó Flaviana Seeling.

