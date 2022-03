La potente reflexión de Alexis Sánchez por el emotivo discurso de Will Smith en los Premios Oscar

Alexis Sánchez no quedó ajena ante la completa situación de los Premios Oscar 2022, cuando Will Smith dejó la grande tras golpear al comediante Chris Rock. Este último bromeó con su esposa, quien sufre de Alopecia, y el actor no aguantó las ganas de subir al escenario y estamparle una cachetada en toda la cara.

El futbolista del Inter de Milán y la selección chilena, no quedó ajeno a la situación y se refirió al rol público que posee él. Además, aprovecho de criticar a la prensa chilena.

Hay que ser cuero de chancho

«Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien», dijo Will Smith entre lágrimas después de recibir el premio al mejor actor.

Este registro fue subido en muchos lados y especialmente en el medio El Mundo. La publicación fue compartida por el Niño Maravilla junto a breve y potente critica en la relación al tema.

«Prensa chilena estamos a años luz del respeto. De inventar cosas que no son, una pena», lanzó el oriundo de Tocopilla a través de sus historias de Instagram. Además, en la parte superior del video compartido, escribió la palabra «empatía», haciendo referencia a lo que estaría faltando en este tipo de casos.

Además, aparte de su critica la prensa chilena acerca de cómo cubre los distintos tópicos noticiosos, en su caso el deporte; el futbolista reflexionó de forma breve sobre su rol público y lo que ha tenido que aguantar desde que se transformó en futbolista profesional.

«Cuando uno está en este mundo mediático, hay que aguantar que te digan cada cosa. Sean buenas o malas», remató el Niño Maravilla en su red social.