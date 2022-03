Luis Jara y su nuevo rol en la tevé tras el debut de Talento Rojo: «Estoy en una parada distinta»

Luis Jara debutó anoche en TVN junto a sus compañeras del jurado, Catherine Fulop y Nicole, en el nuevo programa de la casa televisiva; Talento Rojo.

El cantante se refirió a su nuevo rol en la televisión, ya que siempre estuvo a cargo del timón en los programas; pero ahora ya no será el capitán del barco que ya zarpó en el canal estatal.

La nueva tarea en la tevé

En una dialogo exclusivo con el sitio web de ADN Radio, Lucho Jara reveló detalles de su nuevo desafío en la tevé y cómo se lo toma después de su salida de Mega.

«La televisión es un trabajo que quiero, la música la he echado mucho de menos, pero lo más importante es que me he dado el tiempo de aprender a vivir, que uno no tiene fecha de vencimiento. Y eso me hace sentir muy libre», expresó el animador respecto a sí ahora es feliz en la tevé.

Además, Lucho Jara aseguró que siempre ha estado en «primera linea» y que ahora el desafío es distinto.

«Llegó el momento, estoy disfrutando mucho, estoy en una parada distinta, por eso digo que nada es casualidad y que todas las cosas se dan en el momento en que tienen que darse», dijo el nuevo jurado de TVN.

Incluso se dio un momento para recordar su paso por Mucho Gusto y entregó sus sensaciones tras su salida del espacio matinal.

«Tengo una súper linda mirada de las cosas que he hecho también. Cuando yo hice el matinal con la Kathy Salosny, fue un proyecto extraordinario. Sería súper malagradecido si dijera que en esa época no lo pasé bien, porque lo pasé súper bien», añadió.

Además, Lucho Jara planteó que en palabras de su esposa, «siempre ha sido jurado». Aunque aseguró que eso fue de forma inconsciente y ahora lo realizará en televisión. También agregó que no será «el juez malvado»; pero si algo parecido.

«No… quizás sí soy el más estricto. Pero es porque yo soy objetivo, me gusta decir las cosas, bien, pero decirlas», complementó el estelar jurado del nuevo programa.