Miley Cyrus aterriza de emergencia: Su avión fue impactado por un rayo

Miley Cyrus, la popular diva del pop y ex-chica Disney que participó en el Lollapalooza chileno de este año, pasó por un terrorífico momento. Lo peor de todo, es que el susto lo vivió a bordo de un avión que tuvo que aterrizar de emergencia.

La situación pasó hace algunas horas; cuando la artista viajaba por el aire, hasta la capital de Paraguay Asunción, para actuar allí cuando la situación climática no parecía estar de su lado. Una gran tormenta la pilló en el aire junto a su familia, que acabó provocando que un rayo alcanzase su avión.

Fue así que la tripulación del avión se vio obligada a realizar un aterrizaje forzoso; concluyendo así una de las situación que Cyrus probablemente no olvidará de forma segura.

«Para todos mis fans y todos los que se han preocupado después de escuchar sobre mi vuelo a Asunción. Nuestro avión fue pillado en una inesperada y gran tormenta y golpeado por un rayo. Mi equipo, banda, amigos y familia; que viajaban conmigo, están a salvo después de un aterrizaje forzoso», explicó Miley en sus redes sociales, según reportaron Los 40.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022