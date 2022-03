Miley Cyrus y su espectacular show en el Lollapalooza: «Fuck Nick Jonas»

Miley Cyrus, diva del pop y ex-chica Disney, cerró la segunda jornada del Lollapalooza Chile 2022 con un explosivo show.

Y es que la ex-Hannah Montana mostró un repertorio que incluyó hits “Wrecking Ball”, “Party in the USA”, “Plastic Hearts” y más en medio de una avalancha de regalos que los fans le lanzaron al escenario.

Con elegante retraso de 10 minutos, la cantante se subió al escenario con “We can’t stop”, abriendo su espectáculo y anunciando que la cosa iba a dar para largo.

Una noche para el recuerdo

Con un setlist cargado de hits de ayer y hoy, como “Nothing Brakes Like a Heart”, Miley Cyrus jugó en el escenario y demostró una excelente calidad vocal; así como una cercanía muy especial con sus fans, de lo cuales recibió un sinfín de regalos.

Pero la interacción con el público no quedó solo en regalos, ya que la artista se dio un momento y leyó carteles y pancartas que sostenían cientos de personas en la multitud.

Como por ejemplo “Miley fírmame mis senos”, “Miley golpéame en la cara, es mi cumpleaños 21”, frase que descolocó a la cantante, quien expresó “es extraño, creo que lo he visto todo, pero no había visto eso”, o “Púdrete Nick Jonas”; mensaje que hace referencia a la tortuosa relación que mantuvo Cyrus con el integrante de los Jonas Brothers, cuando aún eran chicos Disney y por la cual creó la canción “7 things”, que las y los fanáticos nacionales cantaron a todo pulmón.

Mira el momento aquí:

“Han pasado casi 10 años desde que me presenté en estos escenarios frente a ustedes y vine a Sudamérica, gracias por tenerme y no olvidarme, porque definitivamente yo no me he olvidado de ustedes”, aseguró

Sin duda un espectacular show, que no dejó nada sin tocar. Solo nos queda esperar que Miley Cyrus vuelva a Chile para reencontrarse con sus fans.