¿Mucho derroche? Raquel Argandoña criticó la costosa vestimenta de Adriana Barrientos

Adriana Barrientos ha hecho noticia en los últimos días, por su llamativo atuendo en el Lollapalooza Chile 2022. La «leona» recibió múltiples burlas por lucir el enterito de la marca Gucci, porque ya «no estaba en edad» para vestir así.

«Tanto calor hace que fuiste en traje de baño», «¿Había piscina?», «Se te perdió la playa», «Una lolasauria», «Amiga mira el carnet, tu adolescencia pasó hace rato», fueron algunos de las reacciones en mala onda a través de la red social de la modelo.

El tema claramente se posicionó en la palestra farandulera, donde Raquel Argandoña se refirió a los costos del vestuario. Lo que fue comentado extensamente por todo el panel de Zona de Estrellas.

¿Será mucho derroche?

«A mí el vestuario de Adriana Barrientos me llamó la atención. Un traje de baño Gucci entero. Ella se ve bastante bien. Pero anda entera Gucci (…) La cartera sola sal dos millones de pesos. Los anteojos unos 700 mil pesos», inició Raquel Argandoña respecto al comentado vestuario de Barrientos.

Todo inició por el debate acerca del tema entre Jaime Coloma, José Luis «Joche» Bibbó y Manu González. Este último detalló que el enterito que usó la Leona en Lollapalooza Chile, tiene un costo de 500 dólares aproximadamente. Mientras que el cinturón con el que complementó el outfit costaba alrededor de 250 y 300 dólares.

Aunque Raquel Argandoña le bajó un poquito a la critica planteando que si ella trabaja, podía darse esos gustos. En eso preguntó Joche en qué trabajaba Barrientos, y en eso la Raca detalló que en su «OnlyFans«. Es decir, en una plataforma de contenido erótico similar.

«Ella paga eso, porque Gucci no auspicia nada. Es de ella, por supuesto», continuó Argandoña y además agregó tajantemente: «Yo no me compraría una cartera de $20 millones».

«Yo sé que Adriana vive en un sector muy bonito, en El Golf, en un departamento de un ambiente. Pero vendería unas carteritas y cinturones y me compraría otro departamento con dos dormitorios«, remató la ex panelista de Bienvenidos respecto al dinero invertido en carteras, cinturones y anteojos de la modelo chilena.