Joven ha ganado más de $2 billones desde que dejó la U y abrió su OnlyFans

Kaya Corbridge es el nombre de la joven de 25 años, oriunda de la ciudad inglesa de Lancashire. Ella ha hecho noticia en Europa porque ha ganado millones con la plataforma de contenido erótico, OnlyFans.

En 2017 dejó la carrera de «Relaciones Internacionales» en la Universidad de Leeds Beckett y hasta la fecha ha ganado más de 2 millones de libras esterlinas (más de dos billones de pesos chilenos). Además, hasta la fecha ha sumado más de 100.000 suscriptores en la plataforma.

El incremento de las ganancias y los fetiches de OnlyFans

«He tenido personas que me han pedido que me afeite el cabello, he recibido invitaciones a bodas de personas, lo cual es un poco extraño. Estas personas nunca me han conocido», aseguró la creadora de contenido.

La ex universitaria continuó en esa misma linea y dijo: «hay fetiches de comida, donde la gente quiere que me eche frijoles encima. Hay un fetiche gigante donde la gente quiere que finja que soy un gigante y los estoy aplastando», añadió Corbridge sobre los gustos extraños de la gente.

Aunque a pesar de esa extraña petición, que realiza con la cámara en el piso, manifestó que ya se acostumbró a todo eso y ya nada le desconcierta.

«Ya no se siente extraño en absoluto. Ya nada me sorprende, ahora es normal para mí», dijo la influencer en conversación con el Liverpool Echo.

Además, cabe señalar que en marzo de 2021 solo tenía 18.000 suscriptores. Una cifra para nada baja, pero si en comparación los más de 100 mil que posee actualmente. En esa fecha acumuló más de $600 millones solo desde marzo de 2020.

Los suscriptores subieron desde que se creó su cuenta de TikTok, que le ha servido para ser más conocida. Actualmente posee más de 47 mil seguidores en aquella red social.

Asimismo, la influencer informó al medio antes mencionado que su mejor mes fue el pasado enero. Donde pudo recaudar más de $83 millones solo ese mes, y que es el doble de un «mes malo», donde recauda aproximadamente $37 millones.

«Simplemente va viento en popa. Todavía me sorprendo todo el tiempo y han pasado cuatro años», concluyó.