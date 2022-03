Mon Laferte comparte tierno registro junto a su bebé: «Recomiéndenme música para niños»

Hace poco nos enteramos de que la amada cantante Mon Laferte fue mamá. La artista pop, recibió a su primer bebé, al cual esperaba con muchas ansias.

Y aunque Mon está recluída por precauciones sobre la salud de su hijo en medio de una pandemia; Laferte se preocupa de informar a sus fans con tiernas postales junto al retoño. Ahora causó ternura en sus seguidores de Instagram.

Los tiernos registros junto a su bebé

Mon Laferte compartió en sus historias de Instagram una tierna postal junto a su bebé Joel. En la foto, se ve la mano de la artista sujetando el pequeño pie de su hijo. Además de que la fotografía desborda ternura, la artista también quiso pedir un consejo a sus seguidores.

Asimismo, según reportó Radio Pudahuel la cantante preguntó en la publicación: «Necesito que me recomienden música para niños. No quiero Baby Shark y lo único que me gusta es 31 Minutos».

La primera foto junto a su hijo

Mon Laferte compartió su primera fotografía junto a Joel, su primer hijo, el pasado 21 de Febrero. Por medio de una foto de ambos la artista nacional reflexionó sobre como han sido sus primeras semanas como madre.

Durante la noche de este domingo, la cantante nacional sorprendió a sus fanáticos al mostrar a su primogénito en su cuenta de Instagram. “Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza“, escribió junto al registro.

“Despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, agregó.

Mon Laferte también aprovechó de contar cómo ha sido la experiencia junto a su pareja, transparentando cómo es esta nueva etapa en su vida. Más allá de los sacrificios, reconoció la satisfacción que siente en este momento.