Naya Fácil sobre la guerra en Ucrania: «estamos al otro extremo, relájense»

Sin duda, la guerra entre Ucrania y Rusia es un tema que llegó a la palestra periodística mundial, llenado titulares alrededor de todo el mundo. Al respecto diferentes figuras públicas se han pronunciado al respecto.

La última figura de la farándula en salir a referirse al tema fue la polémica Naya Fácil. La influencer entregó una particular reflexión respecto a cómo los chilenos deberían sentirse con respecto a la guerra.

La Naya aseguró: «no entiendo por qué la gente se preocupa tanto de esa cuestión de Ucrania; nosotros estamos al otro extremo, relájense, qué me importa». Asimismo, según reportó Publimetro agregó: «yo me he sacrificado en todo, ni Chile ni el Gobierno me ha dado ninguna cuestión; mi economía no ha afectado nada«.

Mira el registro a continuación:

El primer día en el gimnasio de Naya Fácil

Desde el año pasado que Naya Fácil está en una cruzada para cambiar su físico; tanto así que la chiquilla viajó hasta Colombia para enchularse entera, gastando una gran suma en diferentes cirugías.

A través de redes sociales, la propia chiquilla reveló cuáles fueron las partes de su cuerpo que arregló. «Me hice brazos, espalda, abdomen, piernas, papada, mentón y transferencia a glúteos» comenzó contando.

Pero esto no terminó ahí, sino que Naya Fácil siguió con su relato sobre estos arreglines. «Estuve casi seis horas. Imagínense el trabajo que tuvieron que tener esos cirujanos conmigo. Prácticamente me hicieron completa, pero para mí fue un minuto».

Y al parecer la influencer no quedó satisfecha con su paso por el quirófano; sino que ahora quiere dejar su cuerpo totalmente tonificado de la forma difícil, por lo que se inscribió a un gimnasio y este lunes fue su primer día.

«Dios mío voy muy nerviosa, es como mi primer día de colegio» comenzó el relato de Naya Fácil en Instagram; junto a lo que agregó «De verdad voy nerviosa es tan nuevo para mi».