«Para mi es un reinicio»: Iván Cabrera dejó atrás la polémica denuncia en su contra

Iván Cabrera tuvo un terrible final de año de 2021. Y es que en la última semana de diciembre sufrió una dura denuncia en su contra, a través de una transmisión en vivo de Instagram.

La denunciante fue su ex pareja Antonella Muñoz, quien lo funó públicamente y después se arrepintió de sus dichos. Este «error» le causó graves consecuencias al bailarín, tanto a su persona como laborales.

Aunque por suerte del ex Discípulo del Chef la pesadilla no pasó a mayores y pude descongelar su participación en el programa de Canal 13, Aquí se Baila. Esto porque a fines de enero por fin pudo hacer su debut en el espacio de baile.

Ahora, después de todo lo ocurrido, el bailarín se refirió a su actualmente a más de un mes de su regreso a la tevé y con la grave polémica «olvidada».

No hay rencores ni odio

«Luego de todo lo que sucedió, sinceramente saco solamente cálculos positivos. Para mí es un reinicio, es como si se hubiera apagado el computador y se hubiese encendido nuevamente, como una nueva oportunidad en todos los sentidos», señaló el participante de Aquí se Baila en conversación con Tiempo X.

Cabrera aseguró que esto le sirvió de aprendizaje. Aseveró que en su vida iba muy rápido y después de todo lo ocurrido, le hizo bajar un cambio. Y que incluso no guarda ningún tipo de rencor.

«Hay que destacar, que, a pesar de todos lo que sucedió, nunca va a haber odio, ni rencor, ni malos pensamientos, ni nada como negativo en mi corazón», añadió.

Además, afirmó que su ingreso al programa de Canal 13 «ha sido la mejor terapia que ha podido recibir».

Su ingreso a Aquí se Baila

El bailarín indicó al mismo medio que entró «desfasado» con su pareja de baile, Francisca Zepeda. Pero que desde entonces eso le sirvió para «darlo todo» en cada baile.

«Más allá de lo técnico, es que bailo con el corazón. No tengo estudios de danza, lo que he aprendido ha sido sobre la marcha y he estado rodeado de tremendos bailarines», concluyó el participante de Aquí se Baila.