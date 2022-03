«¿Vos hablando de mi?»: El contundente descargo de Rocío Marengo a través de Instagram

Rocío Marengo se ha desahogado mucho últimamente en los últimos días, debido al hostigamiento de los medios que quieren saber sobre su ruptura con su pareja, Eduardo Fort.

«Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber… ¿Y yo? ¡Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. Piensen y digan lo que quieran», escribió la ex MasterChef Celebrity Chile y Argentina, a través de sus historias de Instagram.

Ahora después solo de dos días, la modelo se lanzó con todo a través de sus historias de Instagram. Aunque esta vez, la destinataria es mujer y no se conoce su identidad.

El furioso mensaje en su red social

«¡Vos! ¿Hablando de mi? ¿Hablando de gente que quiero?», inició Rocío Marengo a través de la historias de su red social.

Así partió el contundente descargo a través de sus redes que no tienen un destinatario o destinataria clara, y que dejaron con la duda a sus más de 900 mil seguidores de Instagram.

«No habla más porque no le ponen el micrófono», continuó.

«La señora de los velorios encontró sucesora. Ja, ja, ¡cholula! Si quieres que te conozcan un poco más, puedo contar con tu comportamiento con menos o con los maridos de tus amigas. ¡Fin!», agregó y cerró de forma polémica sobre esta mujer desconocida.

Como era de esperar, las especulaciones desde Argentina crecieron. Y es que como informó el medio trasandino Infobae, estos «dardos» de la modelo podrían ir dirigidos a alguien especial. La apuntada sería Karina Antoniale, la ex de su actual pareja (Eduardo Fort).

Además, se supo que la supuesta apuntada y criticada por la ex El Discípulo del Chef, asistió al velatorio de Gustavo Martínez, el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort, el mediático y fallecido hermano de la pareja de Rocío Marengo.

Por ahora, la modelo argentina sigue disfrutando de su viaje por Estados Unidos, específicamente en Florida. Mientras que siguen los rumores sobre sus descargos a través de sus historias.