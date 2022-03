Por un viejo amor: Revelan desconocida disputa entre Eva Gómez y Kathy Salosny

Raquel Argandoña volvió a imponer su sello en la farándula chilena. Otra vez fue mediante sus polémicos dichos a través de la pantalla chica en el programa Zona de Estrellas.

La Raca volvió a dejar la patá, revelando una desconocida mala onda entre Eva Gómez y Kathy Salosny. Esta rivalidad entre ambos rostros televisivos, había nacido por una anhelo amoroso de la ex la conductora de Mucho Gusto.

Un cahuín desconocido

A través del programa de cahuines de Zona Latina, conversaron acerca de las declaraciones de Kathy Salosny en un espacio radial. «Tuvimos una relación bien larga con Álvaro (Morales) a quien quiero muchísimo», lanzó en aquella ocasión sobre su vinculo amoroso con el actor.

Allí fue cuando saltó Raquel Argandoña, quien hizo un juego de apellidos e hizo alusión a un ex ejecutivo de Chilevisión. «Siempre pensé que su gran amor era Pablo Morales», soltó la reciente incorporación de Zona de Estrellas.

Asimismo, la misma panelista continuó diciendo «vivieron juntos… por eso ella odia a la Eva Gómez… no la odia, no la traga que es más suave, no la pasa», añadió sobre el resquemor fundado en el matrimonio de Gómez con Morales, quienes estuvieron casados.

El panelista del mismo programa, Manu González, continuó dándole contexto a la revelación de la madre de Kel Calderón.

«Llegó un momento en que la relación de Pablo Morales con Kathy Salosny no avanzaba, ahí es cuando él decide marcharse y Kathy sufrió muchísimo. Y al poco tiempo apareció Eva Gómez», declaró el ex periodista de espectáculo.

Según reportó Pudahuel, Kathy Salosny habría salido con Pablo Morales y al poco tiempo lo tuvo que ver emparejado con Eva Gómez, unión que se consumó en el año 2003 y terminó en 2013. Es así como habría comenzado la enemistad entre ambas conductoras de la pantalla chica.