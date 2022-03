«Ya me tienes chata»: El duro cruce entre Raquel Argandoña y Joche Bibbó

Raquel Argandoña ha vuelto a los titulares últimamente. Esto porque desde que llegó al programa Zona de Estrellas; la comentarista ha tirado de todo contra todas las figuras del jetset chileno.

Su última víctima es Joche Bilbbó; con quien hace rato se vienen tirando indirectas. Lo que precisamente ocurrió en la edición del programa de farándula de Zona Latina.

Argandoña contre el ex-chico reality

Todo habría comenzado cuando el argentino realizó un misterioso comentario sobre las empanadas de pino. Pocos lo entendieron; y mucho menos cuando Bibbó comenzó a repetir la indirecta.

En esta línea, Raquel le dedicó las siguientes palabras: “Me has tirado dos veces la pesadez de la empanada de pino. Te lo voy a aclarar por primera y última vez, porque ya me tienes chata”.

Asimismo, agregó: “Me encantan las empanadas de pino, pero acá tenemos un camarín que es de 2×2 y lo usamos todos, yo no tengo ningún problema porque me adapto.

Raquel Argandoña continuó con sus reclamos, afirmando: «entonces, acá tenemos que respetarnos entre los programas y si me quiero comer una empanada de pino lo hago afuera, en un restaurante pero no este cuarto 2×2″.

«Una vez llegué a este camarín, había un joven comiendo una empanada de pino y lo encontré una falta de respeto. No tengo por qué si yo me preocupo por verme bien, salir bien vestida, a salir con olor a cebolla, es un mínimo de respeto. Así que no quiero que me vuelvas a decir más que no me gusta la empanada de pino. Me has tirado ya dos pesadeces y ya me tienes chata», señaló.

Raquel explota

El tenso momento continuó, cuando Bibbó recordó a Lolo Peña; quien fue ex-pareja de Argandoña en el reality 40 y 20 de Canal 13. Frente a esto, Raquel estalló afirmando: «Este me está aburriendo, ya me tienes chata. No me interesa nada de la experiencia de este. Se quiere hacer famoso conmigo, ya que no se hizo famoso en el reality».

Finalmente, según reportó La Cuarta, Argandoña culminó su ira afirmando: «¿Qué tiene que ver el Lolo Peña en la pauta de hoy día? ¿a ti te gustaría que te hablaran de la Fran García?«