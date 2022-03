¡Quedó la patá! Mauricio Pinilla estaría siendo investigado por una estafa

Este domingo pasado se realizó la segunda edición del programa de Instagram, «Bombastic Prime». Este espacio en las redes es utilizado por la periodista, Cecilia Gutiérrez, para entregar detalles de las novedades de farandulandia.

En este nuevo capitulo se abordó un tema bastante complicado del ex futbolista, Mauricio Pinilla. El reciente rostro de televisión estaría siendo investigado por el delito de estafa.

El nuevo drama de Pinigol

«Hay una querella que se interpuso en agosto del año pasado en contra de él y cuatro socios que participaron en una sociedad», inició la panelista de Zona de Estrellas a través de su red social.

La periodista contó que este problema legal se remonta hasta 2016. En ese año firmó un contrato de arriendo, para «revivir» el bar de Barrio Bellavista; el Constitución. Este negocio venía con las patentes comerciales, por lo que a Pinilla y a sus cuatro socios se les hizo fácil que el bar comenzará a funcionar.

«El bar funciona, le empieza a ir bien y durante dos años no tienen ningún problema. Hasta que comienzan los problemas de los pagos de los arriendos, al principio se atrasan y después definitivamente ya dejan de pagar», reveló la comunicadora, según rescató La Cuarta, en la transmisión en vivo.

¿No quería pagar?

Cecilia Gutiérrez aseguró que el ex futbolista decía que tenía «problemas administrativos». Además, de que se llegó a un acuerdo monetario con los dueño e incluso le hicieron un «perdonazo» de dos meses de arriendo. Es decir, cerca de 20 millones de pesos fueron condonados y aún así no se pagó el resto de la deuda.

«Mauricio nunca tuvo la intención de pagar. Tratan de ubicar a Mauricio Pinilla y a sus socios, no pueden. Los cheques no se pagan, no siguen pagando y después los dueños se enteran que Mauricio Pinilla vendió los derechos del local», aseguró la periodista quien informó que «Pinigol» contrató el abogado de Michelle Bachelet, Juan Pablo Hermosilla.