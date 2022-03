«Una mala persona jamás será buena actriz»: Dindi Jane criticó con todo a Paz Bascuñán

Geraldine Neary, conocida también como Dindi Jane (su nombre como artista musical), estuvo presente ayer en los Premios Caleuche 2022. Incluso estuvo en el escenario presentando un premio con la actriz, Li Fridman.

Después del evento, donde compartió con muchos actores y actrices nacionales, entregó sus impresiones sobre algunos aspectos; uno de ellos fue la premiación de Paz Bascuñán como mejor actriz protagónica en teleseries.

La indignación de Dindi Jane

«I got some stories about last night (tengo algunas historias de anoche)», inició Neary a través de su Instagram donde comenzó a pronunciarse respecto a su intervención en los Premios Caleuche 2022.

«Tengo que admitir que me siento muy imbécil por hablar weas del tipo ‘sigue tus sueños aunque nadie te apoye’, en lugar de apoyar y agradecer a mis compañeras que se atrevieron a hablar, denunciar y exigir justicia», continuó la actriz respecto al caso controversial de Nicolás López.

Además planteó que todavía falta camino para que dejen de «escribir ficción machista», admitió que hay un intento. En una siguiente imagen, captó una polera que decía claramente «no queremos director patriarcales, violadores», y expuso una situación sobre algunas actrices que «hablaban coquetas», caso muy distinto al suyo.

«Yo vi como en la tele habían actrices (como las del séquito de -Nicolás- López), que para ser escuchadas tenían que hablar coquetas y lo hacían super bien. Eran muy cariñosas con los director», expresó.

Aquello fue acotado por una seguidora, quien criticó su forma de referirse a sus compañeras. Dindi Jane respondió que no se burló y que solo describió lo que percibió en esos momentos.

Total desacuerdo

Paz Bascuñán fue premiada en los Premios Caleuche por su interpretación de Teresa Betancourt, en la teleserie de Mega, «Demente». Eso no cayó en gracia para Geraldine Neary, quien demostró su rechazó a la receptora del galardón a través de su red social.

El premio a Mejor Actriz Protagónica Teleseries en los “Premio Caleuche, Gente que se Transforma” es para Paz Bascuñán (@pazbascu) y su desgarradora interpretación de Teresa Betancourt en “Demente” de @Mega. Recibe el premio en su nombre, Marcela Medel. pic.twitter.com/ltt8Wypm90 — Premios Caleuche (@PremiosCaleuche) March 22, 2022

«No puedo creer que la Paz Bascuñán, quien se ha encargado de humillar a las compañeras que hablaron en contra de estos directores, se ganara un premio. No se lo merece, porque una mala personas jamás será una buena actriz», remató la artista escénica y musical.