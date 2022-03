«No hay recursos»: José Antonio Neme denunció carencia policial y le envió un mensaje al Presidente

En La Florida se dio a conocer una mortal detención ciudadana de un joven de años, quien fue asesinado a golpes. Aquello fue analizado en profundidad en el matinal de Mega, Mucho Gusto. Principalmente por el periodista José Antonio Neme.

Él estaba en una plaza compartiendo con un amigo, se escondió después de que les intentaran robar. En eso una vecina de avanzada edad se dio cuenta de la presencia del joven y se asustó pensando que le iban a robar, por lo que pidió ayuda a los vecinos de su pasaje.

Eso terminó lamentablemente en la muerte del joven, quien fue agredido por el grupo de personas indignadas por el intento de robo que nunca existió.

El análisis en el matinal

«No entiendo la dinámica de la detención misma. ¿Cómo llegan a quitarle la vida? Sí, la detención me parece que es parte del miedo de las comunidades, probablemente cualquiera de nosotros hubiera reaccionado con el mismo nivel de empatía con un vecino», comenzó José Antonio Neme sobre la terrible situación.

Además, el animador aseguró que el grupo de personas perfectamente podía inmovilizar al joven y no se iba a escapar, era imposible. Pero llegar al punto de matarlo fue cosa totalmente distinta. Además, planteó una situación contingente en la desconfianza de la gente: La acción policial lenta.

«Si el tiempo de respuesta de Carabineros fuera en promedio 3 minutos esto no pasa, porque no alcanza a generarse el espacio para el crimen. Pero si llega 45 minutos después, ahí estamos en peligro todos», señaló Neme quien agregó que la culpa no es de la institución. Sino que de los que le robaron a Carabineros (Pacogate), en el desfalco de más de 28 mil millones.

Claro mensaje al Presidente Boric

El periodista aseguró que la seguridad es demasiado relevante en este momento. Además, como el Presidente Gabriel Boric ha propuesto la refundación de Carabineros, primero hay que resolver el déficit de dinero.

«Lo primero que hay que hacer en Carabineros es reorganizar financieramente ese desastre. Es un desastre», remató José Antonio Neme.