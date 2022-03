«Uno viene a bailar y no a mostrar el cuerpo»: La emotiva reflexión de Christell Rodríguez en Aquí se Baila

Christell Rodríguez hace solo un par de días hizo bailar a todo el estudio con su recordado clásico, «Mueve el ombligo». Además, ha sido evaluada positivamente en varios capítulos de Aquí se Baila. Todo por sus brillantes actuaciones junto a su pareja en el programa, Luciano Coppelli.

Pero en el último capitulo de la competencia de Canal 13, la cantante emocionó a todo el estudio con una profunda reflexión. Incluso quebró a la jurado Fran García-Huidobro quien no aguantó las lágrimas.

Abajo los estereotipos en la tevé

La reciente participante del programa de baile, realizó una presentación con una canción que la emocionó hasta las lágrima. «En Guerra» de Sebastián Yatra y Camilo fue el tema elegido para realizar la coreografía del día, que emocionó a todos.

A la cantante y bailarina le costó poder encontrar las palabras para abordar la situación. Hasta que finalmente pudo aguantar la conmoción y entregó un mensaje para el público y de aceptación personal.

Aunque la primera en manifestarse conteniendo las lágrimas fue Fran García-Huidobro, quien se refirió a la emoción que estaba sintiendo en ese momento. «Estas cosas me pasan muy poco en la tele. No me gustan que me pasen, prefiero que piensen que no tengo corazón», expresó la incisiva jurado de Aquí se Baila

La bailarina respiró profundo y habló: «no quiero que se tome mal o como víctima. Está claro que a mucha gente le sorprende verme en el programa, no solo porque no sabían que me gustaba bailar, sino que porque lamentablemente no soy el típico estereotipo estético de la televisión y el baile», inició Christell respecto a su participación en la pantalla chica.

La talentosa participante de Aquí se Baila aseguró que está orgullosa y que «ama cada parte de ella». Pero a pesar de eso, es difícil ya que mucha gente cree que por ser diferente no merece ser amada. Incluso agregó que también se sintió así en un instante de su vida. Pero eso no debe pasar.

«Es un honor estar aquí tal como soy, con mis fallas, con mis rollos, con todo. Amo que la gente se esté dando cuenta que uno viene a bailar, a dar el corazón y no a mostrar el cuerpo», complementó acerca del «tonto morbo» que tienen algunas personas sobre el aspecto físico en la tevé.