«Acá estoy botada en la calle»: Naya Fácil denunció mal servicio de mujeres en las apps de transporte

Naya Fácil vivió un tenso momento durante el fin de semana. Esto ya que subió un video denunciando una situación habitual en su contra, relacionada a conductora de aplicaciones de transporte.

La misma influencer comenzó a grabar para sus redes sociales, denunciando el hecho y la conductora simplemente la echó del auto. Eso no significó que el descargo se iba a detener.

Se aburrió

«Siempre me tocan mujeres que me tratan mal weón, solo por ser yo», escribió a través del video de su red social, mientras criticaba a la conductora de la aplicación de transporte que la llevaba. «Necesito que te bajes, no puedes grabar en mi auto», lanzó la misma chófer que se indignó tras el descargo de Naya Fácil.

La discusión continuó, la conductora negó que la había tratado mal y la invitó a bajarse del auto. Naya Fácil totalmente indignada lo hizo, pero sin pagarle a la mujer. Esta última le advirtió que le iban a bloquear la cuenta por no pagar la carrera y la influencer amenazó con anotar la patente del auto.

Naya a la deriva

«Acá estoy conch… botada en la calle», lanzó Naya Fácil en la segunda parte del video ya fuera del auto de la aplicación de transporte, que era Didi. Ahí comenzó a denunciar que no es la primera, ya que una chófer mujer casi la atropelló en el pasado.

La historia en la carretera continuó diciendo que la trató mal desde el primer momento y que le dio bien la dirección desde un comienzo. Incluso después de su descargo principal, un hombre la acosó en la misma calle tocándole el trasero, lo que enfureció aún más a Nayadeth Neculhueque (nombre real).

«Nadie respeta ni una weá. Me tienen chata todos los giles cu… me tienen aburrida. No porque yo ande acá significa que me ando prestando para el webeo», remató enfurecida la influencer.