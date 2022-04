Aquí se baila: ¿Quienes fueron los eliminados del programa?

Ayer se emitió un nuevo episodio de “Aquí se baila: Talento vs. Fama”; segunda temporada del estelar conducido por Sergio Lagos. En este, 18 famosos y bailarines profesionales compiten por ser el mejor bailarín de la vertiginosa competencia.

En el capítulo se presentaron seis participantes, los que fueron evaluados por el jurado compuesto por Neilas Katinas; Fran García-Huidobro y Karen Connolly con notas de 1 a 10 la nota de Karen secreta. Las dos peor evaluadas pasaron a la Batalla Final para escoger un eliminado hoy mismo.

Las presentaciones de los bailarines

La primera pareja en presentarse fue la de Carolina Oliva y Felipe Basáez, quienes bailaron “Libertango”, de Bond. En promedio los jueces le entregó a la pareja una nota 7.

La siguiente pareja en el escenario fueron Yamna Lobos y David Sáez, quienes bailaron “Wicked game”, de Chris Isaak. Tras su presentación, Yamna reiteró que no se siente segura en el programa, pese a tener las mejores notas de la temporada, y que prefiere ir día a día. Por su parte, David reveló que la coreografía que realizaron es una representación de la manera en que él conoció a su prometido Zachary Blanco, con quien se casará el próximo 13 de agosto. En promedio, la pareja obtuvo una nota cercana al 8.

Los próximos en presentarse fueron Eyal Meyer y Melissa Briones, quienes bailaron “New Dorp. New York”, de SBTRKT y Ezra Koenig. Su nota fue un 6.

La siguiente pareja en presentarse fue la compuesta por María José Campos y Emilio Rubilar, quienes bailaron “Secret”, de Maroon 5. Su nota fue un 8.

Luego, se subieron al escenario Thati Lira y Julio Allendes, quienes bailaron “True Colors”, de Anna Kendrick & Justin Timberlake. Sorpresivamente, terminada la coreografía, Sergio llegó donde Thati lanzando pétalos de flores y luego hizo ingresar una gran cantidad de ramos de flores.

A continuación, los jueces anunciaron que su nota es un 8, con lo que su nota secreta ya no lo fue, causando risas en todo el estudio.

La última pareja en presentarse en el escenario fueron Carolina Soto y Luciano Coppelli, quienes bailaron “El Anillo”, de Jennifer Lopez. Neilas indicó que Carola no bailó a full, y que debe arriesgarse para tener una nota buena, porque aquí faltó seguridad y energía, y todo lo hizo muy suave. Su nota fue un 5.

¿Cuáles fueron las notas secretas?

Terminadas las presentaciones, se revelaron las notas de Karen, que fueron un 8 para Thati, un 8 para María José, un 9 para Yamna, un 9 para Carolina Oliva, un 8 para Eyal y un 5 para Carolina Soto. Con esto, Eyal Meyer, con 21 puntos, y Carolina Soto, con 16, fueron las dos peores notas y tuvieron que enfrentarse en la batalla final para ver el siguiente eliminado del programa.

En sus 45 segundos, Carolina bailó “Mambo”, de Azúcar Moreno. Posteriormente, Eyal bailó 45 segundos de “Nothing Compares 2 U”, de Sinéad O’Connor. Por decisión unánime del jurado, Karen anunció que la próxima eliminada del estelar es Carolina Soto.

“No me lo tomé como un juego, di lo mejor que tenía. La gratitud que me llevo es maravillosa, amo el arte con el corazón, la crítica siempre me la tomé con respeto. Me voy con una experiencia televisiva más, me encanta la tele, si me llaman para otra temporada volveré. Me voy súper digna porque hice todo lo que tenía que hacer”, comentó la cantante tras la decisión, muy agradecida del programa.

“Aquí se baila: Talento vs. Fama”, de lunes a jueves después de “Tele13 Central”, por Canal 13.