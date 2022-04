Naya Fácil interviene su rostro: Tuve que arreglar un detalle

No hace mucho que la polémica influencer, Naya Fácil decidió cambiar por completo su físico. Fue así que Naya viajó a Colombia para someterse a diez operaciones con las que esperaba enchularse de pies a cabeza.

Y ahora, Naya Fácil debió volver al pabellón para arreglar un detalle en su nari. Todo porque la rinoplastía que se realizó no provocó los detalles que deseaba. «Me vine a la segunda sesión para levantarme la puntita de la nariz» comenzó señalando Naya Fácil a través de Instagram.

Asimismo, agregó: «Como saben, yo tengo una rino, pero me la mal cuidé. Entonces se me bajó la puntita de la nariz un poco. Ahora me la estoy levantando».

Asimismo, la empresaria aprovechó de explicar que el arreglín se trata de una inyección de ácido hialurónico. Este líquido se utiliza para arreglar dicho tipo de imperfecciones.

Finalmente, la influencer «La verdad es que estoy impactada con el cambio. Les voy a subir la foto de cómo yo llegué y cómo me dejaron».

Las adicciones de Naya Fácil

Naya Fácil volvió a hacer noticia, y en este ocasión no fue por alguna polémica protagonizada por ella misma. Ni tampoco por alguna importante denuncia realizada por la influencer conocida a nivel nacional.

No, esta vez fue por una dura confesión realizada a través de su Instagram, relacionada al consumo de una droga especificas y las consecuencias de esta misma acción que ha realizado por años.

«Cómo se los cuento, quiero hablar con ustedes de una cosa. No sé si sea lo apropiado para comentárselos; pero siento que si no hablo de esto, no voy a hablar nunca», confesó de entrada Naya Fácil a través de sus historias.

Ella detalló que lleva saliendo mucho (de fiesta) y que incluso «sacó la cuenta» de cuánto tiempo lleva consumiendo «tuti» (cerca de dos años), haciendo referencia al famoso «tussi»; una droga sintética que también se vende como cocaína rosada pero que se acerca más al éxtasis por sus efectos alucinógenos. Lee esta información completa aquí.