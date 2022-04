«Voy a darle un giro a mi vida»: Naya Fácil expresó sus ganas de dejar el «tussi»

Naya Fácil volvió a hacer noticia, y en este ocasión no fue por alguna polémica protagonizada por ella misma. Ni tampoco por alguna importante denuncia realizada por la influencer conocida a nivel nacional.

No, esta vez fue por una dura confesión realizada a través de su Instagram, relacionada al consumo de una droga especificas y las consecuencias de esta misma acción que ha realizado por años.

Quiere dejar la droga

«Cómo se los cuento, quiero hablar con ustedes de una cosa. No sé si sea lo apropiado para comentárselos; pero siento que si no hablo de esto, no voy a hablar nunca», confesó de entrada Naya Fácil a través de sus historias.

Ella detalló que lleva saliendo mucho (de fiesta) y que incluso «sacó la cuenta» de cuánto tiempo lleva consumiendo «tuti» (cerca de dos años), haciendo referencia al famoso «tussi»; una droga sintética que también se vende como cocaína rosada pero que se acerca más al éxtasis por sus efectos alucinógenos.

«Me está pasando algo raro», continuó diciendo y recordando que cuando ella se hizo más conocida tenía más tendencia alcohol. Pero ahora la situación es distinta, ya que sus excesos van más por el camino de la droga antes mencionada.

«Yo antes le tenía miedo a jalar algo por la nariz. Y ahora como que se me normalizó demasiado (…) Hace un mes no estoy asistiendo a los compromisos de mis cosas, pasó tirada, mi vida se está volviendo una rutina de salir a carretear», explicó la influencer.

Naya Fácil manifestó su preocupación a sus seguidores, ya que según ella, «ha dejado tirada su vida». Además, expresó sus ganas de dejar el consumo de «tussi» a través de sus mismas historias después de su difícil confesión.

«Vamos a ver que tal esta primera semana. Ojalá logremos no volver a caer en eso, pero de a poco se empieza (…) La vida es linda fuera de ese mundo cul… Yo estaba bien antes, pero vamos a volver a estar bien. No puedo volver a caer», remató la joven junto a una reflexión final a través de su Instagram.