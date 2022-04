Audio: Dj Black contó la historia de cómo perdió 50 lucas junto a su papá

Dj Black y JL Godoy nos alegran la tarde cómo es costumbre, y ahora no fue la excepción en el Portal del Web, uno de los programas regalones de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 hasta las 16.00 horas.

Revisa el audio completo:

Dj Black sacó un recuerdo del baúl y comenzó a relatar una historia de antes del año 2000 junto a su padre. Todo comenzó cuando se dirigieron a revisar unos productos que querían comprar; agarraron el taxi junto a su viejo y partieron nomás.

«Él iba a esperar una tele y también quería comprar una cámara. Llegamos a una casa y era malandra la cuestión (…) El compadre se sienta y (pregunta) ‘ya, qué quieren ustedes’. Andaban con unas radios», lanzó de entrada nuestro querido perro viejo quien contó además que su papá negoció el precio de una tele.

Pero la cosa no quedó, ya que el viejo de Dj Black quiso seguir con el cachureo y el vitrineo de más productos para comprar. Una sierra eléctrica y una tornamesa le ofrecieron a 50 lucas ambas cosas por separado.

«‘¡Quedó la patá, vienen los pacos! Arranquen, arranquen. Amigo tiene que irse’ (le dijeron al papá de Black). El weón saca una pistola y la pone en la mesa… ‘¿se van a ir o no?’ y rajamos en el auto», añadió nuestro querido personaje icónico del Portal del Web entre risas junto a Brulé.

«Esta weá no se la vas a contar a tu mamita, escuchaste. Esto es de nosotros dos. (papá y las 50 lucas) No te preocupes por la plata, esto no se lo contamos a nadie», continuó Dj Black diciendo que su padre llamaba al sujeto, pero que finalmente no pasó nada. «Mi papá juraba que lo iba a intimidar», remató entre más risas y bromas junto a JL Godoy.