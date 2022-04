Pailita paró su presentación y entregó potente mensaje contra las drogas

Pailita se presentó en la séptima región, en el marco del Brick Trap Festival de Talca. El pasado jueves 31 de marzo estuvo junto a artistas emergentes y claramente dejó la patá ya que es unos de los artistas urbanos del momento.

Aunque se sabe que todos y todas iban a corear «Ultra Solo» y otros hits del cantante nacional, fue otro el momento del show que llamó la atención y se hizo viral en TikTok. El joven de 22 años entregó un claro mensaje contra las drogas a su público que era mayoritariamente joven.

No a las drogas

«Escúchenme, escúchenme. Quiero darles un mensaje super importante aprovechando que hay hartos niños aquí. Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga; andan probando la marihuana y el tussi», lanzó Pailita de entrada en la «bienvenida universitaria», uno de sus shows más recientes en Talca.

«Yo se los digo de antemano, esa weá no los va a llevar a ningún lugar. De corazón, no consuman drogas. Hablen lo que más puedan de eso. Si algún amiguito les ofrece, no la acepten y aconséjenlo de que eso no le hace bien», continuó el joven de 22 según se ve en el registro de TikTok.

Además, el oriundo de Punta Arenas instó a sus fanáticos y fanáticos a cuidar sus familias, tanto a sus padres y madres. También hizo énfasis en invitar a los jóvenes asistentes en estudiar y hacer deporte.

El video en la red social superó las 100 mil reproducciones e incluso alcanzó más de 600 comentarios, donde varios tiraron buena onda y apoyaron al artista urbano por su claro mensaje contra las drogas.

«Pailita presidente», «Un crack pailita va a llegar lejos», «La gente se da cuenta que es diferente a todos los demás. Grande Pailita», «Primer lolo que tiene sentido común, me alegro», «Pailita es tremendo artista», reaccionaron algunos de los internautas en la publicación viralizada.