Betsy Camino confiesa que sufrió Bullying por su color de piel

La noche del pasado miércoles, se vivió el penúltimo capítulo de Aquí se baila; en el cual la seis parejas en competencia lo dieron todo para poder alcanzar los cuatro cupos que existen para la final, entre ellas Betsy Camino y Bastián Retamal.

La primera pareja en subirse al escenario estuvo compuesta por Rodrigo y Janisse Díaz. A través de la tómbola, la pareja eligió a sus contrincantes; quienes fueron Camino y Retamal.

En dicho contexto Camino y Retamal interpretaron la canción de Mariella Köhn, ¡Me gritaron negra!; coreografía en la que retrataron una impactante escena de violencia racista.

El violento pasado de Betsy

Tras las presentaciones, Rodrigo confesó que salió temblando del escenario, algo que nunca antes le pasó en un escenario.

“Algo mágico pasó aquí”, dijo el bailarín, y señaló la necesidad de que este show llegue a todos los hombres que violentan mujeres.

Por su parte, Betsy contó entre lágrimas que, aunque todos la conocen alegre, ella no siempre fue así; porque desde chica fue víctima de racismo incluso en Cuba, cuando era la única negra en su clase de baile.

Escapando de eso, se vino a Chile. “Fue aún peor, por ser negra e inmigrante”, contó. Tras su testimonio, Bastián le dio las gracias a la participante por confiar y abrir su corazón frente a él.

«Esta es mi historia… quería ser una gran bailarina y yo era la única negra de mi curso (en clases de ballet en Cuba). Recibí un bullying tremendo», expresó.

«Emigré a Chile y fue peor. Tuve que empezar todo de cero porque no había negras», argumentó.

«Yo quería trabajar en la televisión y eso es un tema… hasta el día de hoy me tengo que esforzar el doble porque no me toman en cuenta», indicó Betsy según reportó ADN Chile.

«Acá soy negra e inmigrante. Al profe Neilas o la maestra Karen no le dicen nada, es al haitiano, al colombiano», concluyó Camino entre lágrimas