Daniela Castro en contra de Loreto Aravena: «Cero empatía con las víctimas»

Sin duda, uno de los hechos más comentados esta semana fue la conclusión al juicio en contra de Nicolás López. Todo luego de que fuera declarado culpable de dos delitos de abuso sexual.

Sobre todo cuando ayer se dieron a conocer escabrosos detalles relacionados a los diferentes mensajes enviados por López a muchos de sus cercanos. Todo cuando uno de los testigos clave del juicio salió a entregar detalles sobre diferentes mensajes que Nicolás López envió. Se trata de Felipe Vargas, subcomisario de la PDI, con varios años de experiencia.

Vargas estuvo a cargo de un informe que revela los mensajes de WhatsApp que Nicolás López trató de ocultar de la justicia. El subcomisario expuso sus resultados en un periodo de 2 largas horas; en donde reveló 320 mil archivos extraídos de 2 celulares del acusado en más de 25 mil páginas de PDF.

Y una de las partes que más destacó del informe fueron extrañas conversaciones que la actriz Loreto Aravena mantuvo con el cineasta. La persecutora del caso, en medio del juicio aseguró: “¿Qué decía ese mensaje de Loreto Aravena a Nicolás López? (Lo siguiente): ‘Diré que me violaste en reiteradas ocasiones, que me preguntaste cómo era ‘culiar’ a una mujer embarazada, que terminaste cerca mío y que me diste un orgasmo muy rico”.

La defensa de la actriz por sus palabras

Luego de que se dieran a conocer sus mensajes, Aravena aseguró a través de sus redes sociales: “En ningún caso mi declaración como testigo fue para desmentir a las víctimas, ni tampoco para decir que Nicolás López era inocente. Solo respondí con la verdad lo que se me preguntó, en base a los hechos que yo conocía”.

“Nunca vi, supe, ni avalé ningún abuso. De lo contrario, lo hubiese rechazado y condenado públicamente. A pesar del acoso mediático y los reiterados ataques violentos en redes sociales hacia mí y mi familia, preferí mantener silencio durante todo este tiempo, porque creí necesario un proceso judicial que aclarara los hechos«, agregó, según reportó La Cuarta.

Las fuertes críticas de Daniela Castro

Y con respecto a la defensa de Aravena, Daniela Castro salió a entregar declaraciones. En esa línea, la influencer aseguró: “Si nunca viste, nunca supiste o nunca te enteraste de lo que hizo alguien, no vas a testificar a favor de una persona en un juicio de acosos. Si no sabe no hable. Cero empatía con las víctimas. Me dan las rabias”.

“Me sale todo lo impulsiva y justiciera. Aunque sean personajes conocidos, tengo una opinión al respecto, no estoy de acuerdo y hay que hacerlo saber”, agregó por otra parte a través de su Instagram.

Finalmente, Castro concluyó asegurando: “No porque sean conocidos me voy a quedar callada, no es justo para las víctimas. Yo no estoy emitiendo ningún juicio, solo estoy leyendo lo que dice ahí. Estoy anonadada, tengo rabia, me genera impotencia, rabia, mil cosa«.