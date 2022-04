Quiere defender la «verdad» y su «honra»: Rodrigo Herrera desmintió los dichos de su ex esposa

Rodrigo Herrera marcó la pauta noticiosa de la farándula nacional durante el fin de la última semana de abril. Todo después de una revelación de la panelista de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez.

La información vino desde España, ya que la ex esposa del periodista deportivo, Denisse Flores, aseguró que el matrimonio se había acabado por una infidelidad.

«Tuve un problemilla y me divorcié. De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada, entonces comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente», soltó a través de la tevé española sin ningún filtro.

Ante estas polémicas declaraciones reveladas por la periodista, claramente iba a salir el aludido para referirse al tema. Aunque el ex panelista de Mucho Gusto desmintió totalmente las declaraciones de Denisse Flores.

¿Qué dijo Rodrigo Herrera?

Recordemos que la ex esposa de Rodrigo Herrera, detalló para «First Dates» que tenían siete años de relación y su matrimonio duró solo ocho meses. Además, de que los tramites de divorcio comenzaron a realizarse en 2018.

«A mí me da igual los gay, yo tengo amigos y no tengo problema; pero si es tu pareja, llevas siete años y no te dice, todo mal», manifestó la ex esposa.

Por su parte, el periodista de «La Voz de los que sobran» conversó brevemente con ADN Radio, y afirmó que todo lo señalado por Denisse Flores no se corresponden a la realidad.

«Los hechos son falsos y estoy buscando la mejor forma de defender la verdad y mi honra. Como antecedentes, esto es tan falso que el divorcio fue de mutuo acuerdo y no culposo», detalló de forma exclusiva para el medio antes mencionado.

Asimismo, Rodrigo Herrera declaró que se reunió su abogada para evaluar alguna acción legal, por la situación que lo comprometió públicamente en los últimos días.